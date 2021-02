Les joueurs de Premier League doivent s’isoler pendant 10 jours après un voyage à l’étranger

Les joueurs et le personnel de la Premier League doivent désormais s’isoler pendant 10 jours après tout voyage à l’étranger – mis à part l’entraînement et les matchs – dans le cadre des nouvelles règles gouvernementales entrées en vigueur dimanche.

Le gouvernement britannique avait précédemment resserré les mesures de déplacement du COVID-19 pour le grand public, mais les équipes professionnelles en étaient exemptées en raison de réglementations spéciales relatives au sport d’élite.

Cependant, les clubs devront désormais veiller à ce que ceux qui participent aux matches de Ligue des champions et de Ligue Europa restent chez eux pendant 10 jours à leur retour dans le pays en plus de se rendre sur leur lieu de travail, en particulier sur les terrains d’entraînement et les stades.

La même règle s’applique également au football international. La période de 10 jours peut être divisée par deux si un test négatif est renvoyé après cinq jours.

Ce changement de règle s’applique aux nouvelles recrues ou aux changements de personnel en provenance de l’étranger. Si la loi avait été en vigueur le mois dernier, Thomas Tuchel aurait dû attendre au moins cinq jours avant de commencer à travailler à Chelsea.

Les joueurs en mission internationale ne seront pas autorisés à quitter la bulle sportive à tout moment. Tout manquement entraînerait une période d’auto-isolement inconditionnelle de 10 jours.

Pour la troisième semaine consécutive, la Premier League n’a annoncé que deux nouveaux cas positifs de COVID-19 lors de sa dernière série de tests.

Un communiqué indique que 2633 joueurs et membres du personnel du club ont été testés entre le 15 et le 21 février.

Les cas positifs ont fortement chuté dans la ligue depuis qu’ils ont culminé à 40 début janvier lorsque le Royaume-Uni est revenu en lock-out.