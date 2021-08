Les joueurs de Premier League continueront de se mettre à genoux lors de la saison 2021/22 | Actualités footballistiques

Les joueurs de Premier League des 20 clubs continueront de se mettre à genoux au cours de la prochaine saison 2021-22 pour souligner leur opposition au racisme.

Les joueurs et le personnel se mettent à genoux avant le coup d’envoi des matchs depuis juin 2020 pour montrer leur soutien au mouvement pour l’égalité raciale.

La décision est « de tout cœur soutenue » par la Premier League, les joueurs et les officiels de match portant des badges « No Room For Racism » sur leurs maillots.

Les joueurs de Premier League ont déclaré dans un communiqué: « Nous pensons maintenant, plus que jamais, qu’il est important pour nous de continuer à prendre le genou comme symbole de notre unité contre toutes les formes de racisme.

« Nous restons résolument attachés à notre objectif singulier d’éradiquer les préjugés raciaux partout où ils existent, pour instaurer une société mondiale d’inclusion, de respect et d’égalité des chances pour tous. »

Les joueurs anglais ont été hués par des sections de fans lorsqu’ils se sont mis à genoux lors des matchs amicaux pré-Euro 2020, mais ont continué avec le geste antiraciste tout au long de leur course à la finale.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: « La Premier League, nos clubs, joueurs et officiels de match ont un engagement de longue date pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination.

« Suite à la réunion des capitaines de nos clubs, cet engagement collectif a été réaffirmé et la Premier League continuera de soutenir la voix forte des joueurs sur cette question importante.

« Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et No Room For Racism exprime clairement notre position de tolérance zéro. La Premier League continuera à travailler avec nos clubs, joueurs et partenaires de football pour apporter des changements tangibles afin d’éliminer les inégalités de notre jeu. »

L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha est devenu le premier joueur de Premier League à ne pas s’agenouiller avant les matchs la saison dernière, déclarant à son avis que l’acte est « dégradant ».

Brentford, qui a ouvert la nouvelle campagne de Premier League contre Arsenal le 13 août, a cessé de se mettre à genoux avant les matchs la saison dernière, car ils estimaient que le geste n’avait plus l’impact requis.

Le week-end d’ouverture de la saison de Premier League sera la première fois depuis avant la pandémie de coronavirus que des foules complètes sont autorisées à l’intérieur des stades.

La Ligue anglaise de football a également promis son soutien à tout joueur ou membre du personnel qui souhaite se mettre à genoux avant les matchs cette saison.

