Les joueurs de Pokemon Sword and Shield peuvent obtenir un Grimmsnarl brillant pour une durée limitée

Un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword and Shield.

Jusqu’au 21 août, Impidimp et ses formes évoluées, Morgrem et Grimmsnarl, apparaissent plus fréquemment dans les tanières Max Raid à travers la zone sauvage, l’île d’Armure et la toundra de la Couronne.

De plus, les joueurs ont une chance de rencontrer un Grimmsnarl brillant dans Max Raids cinq étoiles. Cependant, vos chances d’en trouver un sont assez minces, vous devrez donc participer à autant de Max Raids que possible si vous espérez en attraper un avant la fin de l’événement.

L’événement Max Raid se déroule jusqu’à 16 h 59 PT le 21 août. Avant que le Pokémon présenté puisse commencer à apparaître dans votre jeu, vous devez d’abord actualiser vos tanières de raid, soit en vous connectant à Internet, soit en sélectionnant “Get the Wild Area News” dans le menu Cadeau Mystère.

Pokemon Sword and Shield a été lancé pour la première fois sur Nintendo Switch en novembre 2019. Depuis lors, les jeux ont régulièrement organisé des événements spéciaux Max Raid, bien qu’ils aient considérablement ralenti ces derniers mois depuis les prochains jeux principaux de la série, Pokemon Scarlet et Violet, ont été annoncés.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés pour Switch le 18 novembre. La société Pokemon a régulièrement révélé de nouveaux détails sur les titres avant leur sortie. Plus tôt ce mois-ci, la société a partagé un nouvelle bande-annonce présentant la région du monde ouvert des jeux et plusieurs nouveaux Pokémon.

Pour plus, assurez-vous de vérifier tout ce que l’on sait sur Pokemon Scarlet et Violetaussi bien que chaque nouveau Pokémon révélé jusqu’à présent.