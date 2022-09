Un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword and Shield, donnant aux joueurs une autre chance d’attraper un Pokémon brillant rare.

Jusqu’au 18 septembre, Snom, Pyukumuku et Pincurchin apparaissent plus fréquemment dans les tanières Max Raid à travers la zone sauvage, l’île d’Armure et la toundra de la Couronne.

En plus de cela, vous avez une chance de rencontrer un Snom brillant dans Max Raids cinq étoiles. Cependant, les chances d’en trouver un sont assez faibles, vous devrez donc rejoindre autant de raids que possible avant la fin de l’événement si vous espérez en attraper un.

L’événement Snom brillant se déroule jusqu’à 16h59 PT le 18 septembre. Avant que le Pokémon présenté puisse commencer à apparaître dans votre jeu, vous devez d’abord actualiser vos tanières de raid soit en vous connectant à Internet, soit en sélectionnant “Obtenir les nouvelles de la zone sauvage” à partir de le menu Cadeau Mystère.

Plus tard cet automne, une toute nouvelle paire de jeux Pokemon, Pokemon Scarlet et Violet, sera lancée sur la Nintendo Switch. Ces titres emmènent les joueurs dans une nouvelle région du monde ouvert appelée Paldea, qui abrite une variété de Pokémon nouveaux et familiers à attraper. Les jeux’ dernière bande-annonce introduit trois nouveaux monstres, ainsi que plusieurs personnages importants que vous rencontrerez au cours de votre voyage.

Pokemon Scarlet et Violet devraient être lancés le 18 novembre. Tous ceux qui achètent une copie avant le 28 février 2023 pourront recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu. Pour en savoir plus, consultez tout ce que nous savons sur Pokemon Scarlet et Violet, ainsi que tous les nouveaux Pokemon révélés jusqu’à présent.