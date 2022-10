Les joueurs de Pokemon Sword and Shield peuvent obtenir 3 Pokemon mythiques gratuits

Les fans de Pokémon auront bientôt la chance d’ajouter trois Pokémon mythiques rares à leurs collections dans les jeux Pokemon Sword and Shield pour Nintendo Switch.

Du 16 au 29 octobre, les magasins GameStop à travers les États-Unis offriront des codes de téléchargement gratuits pour Genesect et Volcanion. Une fois cette promotion terminée, les magasins Target offriront des codes gratuits pour Marshadow du 30 octobre au 12 novembre.

Comme pour les autres promotions Pokemon gratuites, aucun achat n’est nécessaire, mais les codes ne seront disponibles que jusqu’à épuisement des stocks, vous devrez donc agir rapidement si vous espérez en attraper un.

Une fois que vous avez obtenu un code, lancez votre copie de Pokemon Sword or Shield et suivez ces étapes pour l’utiliser :

Presse X pour ouvrir le menu. Sélectionner Cadeau mystère. Sélectionner Obtenez un cadeau mystère. Sélectionner Obtenir avec code/mot de passe. Entrez le code lorsque vous y êtes invité. Sauvegardez votre partie.

Cette promotion précède le lancement des prochains jeux Pokemon principaux, Pokemon écarlate et violette. Les titres à venir emmènent les joueurs dans une nouvelle région du monde ouvert appelée Paldea, qui abrite une variété de Pokémon tout neuf et personnages.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. En prime, tous ceux qui achètent l’un ou l’autre titre avant le 28 février pourront recevoir un Pikachu spécial dans leur jeu.

Avec Pokemon Scarlet et Violet à l’horizon, Les événements en ligne de Sword and Shield se termineront le mois prochain. Après le 1er novembre, les jeux ne recevront plus de nouveaux événements Max Raid ou de compétitions en ligne. Cependant, d’autres fonctionnalités en ligne, telles que la possibilité d’échanger et de combattre avec d’autres joueurs, continueront d’être disponibles.