Les joueurs de PlayStation 5 sont impressionnés par un paramètre caché que vous pouvez modifier après la nouvelle mise à jour

La PlayStation 5 a reçu une autre mise à jour système qui a apporté de nouvelles fonctionnalités que les fans attendaient.

Même si j’aimerais dire que la nouvelle mise à jour a enfin livré des thèmes d’arrière-plan pour votre console, j’ai peur que Sony n’ait pas encore lancé d’os dans ce département, mais les changements qu’elle a apportés sont également assez bons.

La dernière mise à jour a ajouté un tout nouvel écran de bienvenue pour votre console, permettant un accès rapide à quelques fonctionnalités dès le démarrage de la console.

Cela inclut des widgets qui peuvent vous conduire vers des parties de la console ou des applications, telles que le niveau de batterie de votre manette, la liste d’amis, etc.

Vous pouvez personnaliser les widgets que vous souhaitez inclure en fonction de ceux que vous utilisez le plus, et un Reddit fil a partagé un guide sur la façon de les déplacer vers le bas de l’écran d’accueil pour un accès plus facile.

Comme l’indique le fil de discussion, l’interface utilisateur actuelle de l’écran d’accueil « ne vous permet d’avoir qu’un minimum de trois (WIDGETS). Pour commencer, ils sont tous verrouillés sur le côté gauche, comme Accessibilité, Amis en ligne et Messages ici… à moins que vous ne fassiez ce que j’ai fait pour les placer tous les trois en bas. »

Le fil Reddit mène à une vidéo YouTube comprenant une voix off expliquant comment le modifier pour que tous les widgets soient en bas de l’écran et comment supprimer ceux dont vous ne voulez pas/n’avez pas besoin.

Par exemple, si vous n’avez pas d’abonnement PlayStation Plus, vous n’aurez pas besoin du widget qui y mène dans le PlayStation Store.

C’est un changement rapide et simple, et ce n’est pas un changement que vous avoir à faire si vous ne le souhaitez pas, c’est juste quelque chose que vous pouvez faire pour rendre l’interface utilisateur un peu plus ordonnée si c’est plus votre style.

La dernière mise à jour de la PlayStation 5 est une amélioration solide, mais nous avons toujours désespérément besoin de ces thèmes d’arrière-plan.