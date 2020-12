PITTSBURGH: Six mois de travail dans les limites du football universitaire au milieu d’une pandémie ont suffi aux Panthers de Pittsburgh.

Pitt s’est retiré de l’examen du bol vendredi, un jour après avoir terminé la saison régulière à 6-5 après une victoire de 34-20 sur Georgia Tech. L’école est devenue le deuxième membre de la Conférence de la côte atlantique à se retirer des séries éliminatoires, rejoignant le Boston College, qui a annoncé sa décision jeudi.

Les Panthers ont voté pour refuser une invitation au bol si elle était offerte, une décision qui a attiré le soutien total de l’entraîneur-chef Pat Narduzzi et de la directrice des sports Heather Lyke. Les joueurs de Pitt sont arrivés sur le campus début juin et ont passé des mois à se faire tester trois fois par semaine tout en essayant de respecter des règles strictes. COVID-19[feminine protocoles, qui prévoyaient de s’isoler de leur famille.

Le sacrifice et l’engagement de nos étudiants-athlètes de football ont été extraordinaires, a déclaré Lyke. Cette saison a été une expérience particulièrement éprouvante, physiquement et mentalement, sur et hors du terrain. Malgré cet environnement sans précédent, notre équipe a terminé en beauté avec une victoire de la dernière nuit à Georgia Tech.

Narduzzi a déclaré plus tôt dans la semaine que Pitt accepterait une offre de bol si elle en offrait une, tout en reconnaissant à quel point cette saison avait été difficile pour ses joueurs et en laissant entendre qu’il serait peut-être temps de faire une pause.

La saison des bols n’est jamais facile pour nos enfants, a déclaré Narduzzi lundi. Et ce sera encore plus difficile quand nous disons que vous ne pouvez pas rentrer à la maison pour Thanksgiving; tu ne peux pas aller voir tes parents; que faites-vous; arrête ça. Ce n’est pas une période facile pour personne.

En fin de compte, le vote des joueurs a forcé la main du programme, une décision que Narduzzi a saluée.

Au cours de mes trois décennies en tant qu’entraîneur, je n’ai jamais côtoyé un groupe de joueurs qui ont fait face à de plus grands défis au-delà du terrain que notre équipe cette année, a-t-il déclaré. Et pourtant, depuis leur retour sur le campus début juin, ces jeunes hommes n’ont jamais hésité.

Pitt n’était pas à l’abri des effets de COVID-19[feminine . La visite initiale de l’équipe à Georgia Tech prévue pour le 14 novembre a dû être repoussée près d’un mois après COVID-19[feminine problèmes au sein du programme.

