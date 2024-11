Les joueurs de Monster Hunter Wilds utilisent le créateur de personnages bêta pour recréer leurs chasseurs de Monster Hunter World, vieillis pour faire bonne mesure, ainsi que leurs vrais chats

Le Version bêta de Monster Hunter Wilds n’est pas disponible au moment de la rédaction en raison de l’écart entre la version à accès anticipé de la PS5 et le lancement bêta multiplateforme complet plus tard dans la journée, le 31 octobre, donc après avoir écrit mes premières impressions tout à fait positives Je passe les heures en découvrant le vrai fruit de cette bêta : des personnages personnalisés fantastiques.

Les armes et une myriade de systèmes seront certainement retouchés d’ici là. Chasseurs de monstres sauvages est réellement lancé, mais vous pouvez intégrer votre personnage bêta personnalisé directement dans le jeu complet, c’est donc le moment idéal pour être obsédé par les curseurs et l’éclairage. L’une des tendances les plus cool parmi les joueurs reflète l’évolution de la franchise Monster Hunter en vieillissant les personnages personnalisés des jeux précédents – souvent Monster Hunter World, sur lequel Wilds réitère assez directement, mais aussi plusieurs entrées plus anciennes.

D’autres joueurs se sont tournés vers le créateur de Palico, puis se sont tournés vers leurs vrais chats de compagnie, puis sont revenus vers le créateur de Palico avec une flamme créative brûlant en eux. C’est une tradition de Monster Hunter à ce stade : emmener votre vrai chat avec vous afin qu’il puisse également vous sauver dans le jeu, non pas grâce à une compagnie inestimable, mais en vous soignant ou en vous assommant juste avant qu’un monstre ne vous frappe à plat.

D’autres créations accrocheuses incluent Pikachu le Le casting de One Piece , Jack Sparrow et Lucy de Cyberpunk Edgerunners . Si vous cherchez de l’inspiration ou, comme moi, une base solide sur laquelle construire parce que vous êtes nul avec les curseurs de création de personnage, je vous oriente vers l’inventif Curseurs MHS Communauté Reddit. Des cosplays sauvages aux personnes belles et crédibles, Monster Hunter Wilds produit déjà certains des meilleurs personnages personnalisés de tous les RPG d’action récents, et il ne sortira même pas avant le 28 février 2025.

Conseil de pro : regardez votre personnage dans le jeu, pas seulement dans l’éditeur, car vous pourriez être surpris ou horrifié par la différence que fait l’éclairage. Essayez également de ne pas vous soucier de la grimace aigre que votre personnage fait apparemment chaque fois que vous installez un bouclier.

La version bêta de Monster Hunter Wilds n’est même pas encore disponible, mais plus de 23 000 fans sur Steam se sont rassemblés pour regarder son écran de démarrage. .