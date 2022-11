Les joueurs de Modern Warfare 2 disent qu’ils reçoivent de fausses interdictions

Un joueur de Call of Duty qui a déclaré qu’il avait été “interdit à tort” de jouer au jeu CoD Modern Warfare 2 a adressé ses griefs directement à l’éditeur Activision en visitant son bureau d’Austin, au Texas, lundi, alors que signalé le lendemain par PC Gamer. Il aurait été refoulé par le personnel de sécurité et aurait raconté son histoire dans un message maintenant supprimé sur le subreddit r / activisiondisant qu’il voulait simplement parler à quelqu’un en face à face car il n’avait pas de chance au téléphone.

Activision n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Divers développeurs de jeux, cependant, ont aurait a critiqué la décision du joueur, affirmant qu’il craignait que des joueurs mécontents ne se présentent en personne à leurs bureaux. Mais le message du joueur a également mis en lumière un problème auquel certains joueurs de Modern Warfare 2 disent être confrontés.

Un regard sur le sous-reddit r/activision montre aux joueurs à la recherche des raisons pour lesquelles ils ont été bannis de , principalement ceux qui jouent au jeu sur PC. Certains disent qu’ils étaient banni pour avoir joué à la campagne solod’autres disent qu’ils étaient banni après avoir joué à la bêta du jeu en septembreet d’autres disent avoir été pénalisés pour avoir logiciels liés au matériel sur leur ordinateur.

Il y a aussi des fils de discussion d’individus qui disent avoir essayé de faire appel de leur interdiction uniquement pour avoir l’appel automatiquement refusé. D’autres qui disent qu’ils étaient non bannis se sont retrouvés bannis peu de temps après.

Jeu d’initié signalé lundi sur certaines des combinaisons matériel/logiciel qui pourraient être à l’origine des interdictions en déclenchant le Système anti-triche Richochet pour les jeux Call of Duty. Cela comprenait Logitech G Hub, iCue de Corsair, Razer Synapse 3 et Afterburner de MSI. Ces programmes permettent aux joueurs de modifier divers paramètres matériels sur leur PC ou l’éclairage de couleur sur leur clavier et leur souris, mais aucun n’est utilisé pour tricher dans un jeu.

Il y a un Code de conduite pour Call of Duty se concentrant principalement sur l’interdiction des tricheurs et de ceux qui intimident ou harcèlent les autres joueurs. Le développeur Infinity Ward a créé un tableau Trello public pour les problèmes de Modern Warfare 2mais les fausses interdictions ne sont pas répertoriées.

Infinity Ward n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Modern Warfare 2 est la suite de La guerre moderne de 2019, et les deux jeux sont des redémarrages des jeux Call of Duty: Modern Warfare sortis à la fin des années 2000. Modern Warfare 2 a été lancé le 28 octobre, mais les joueurs qui ont précommandé le jeu ont pu jouer avant la date de lancement. L’éditeur Activision Blizzard a déclaré lundi que Modern Warfare 2 avait vendu plus de 800 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end.