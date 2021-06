Les joueurs de MLS portent des numéros inspirés de Juneteenth et rendent hommage aux «combattants de la liberté»

Ligue majeure de football Les joueurs ont porté vendredi des maillots inspirés du Juneteenth pour marquer le week-end du 19 juin, anniversaire de la fin effective de l’esclavage aux États-Unis.

Les joueurs des Red Bulls de New York et du Nashville SC ont été les premiers à porter les numéros inspirés de Juneteenth à la Red Bull Arena de Harrison, NJ, chaque équipe de la MLS prévoyant de les porter ce week-end dans le cadre d’un effort de collaboration entre la ligue et Black Players for Change (BPC).

– Yates: MLS et Black Players for Change collaborent aux efforts de Juneteenth

La ligue a également prévu une vente aux enchères de maillots en édition limitée et la diffusion de « Lift Every Voice and Sing » (souvent appelé l’hymne national noir) avant les matchs.

La ligue a déclaré dans un communiqué jeudi : « La Major League Soccer a annoncé aujourd’hui son intention de reconnaître Juneteenth – la fin effective de l’esclavage aux États-Unis – avec une série d’initiatives qui célèbrent la liberté.

« Les numéros de maillot et l’emballage du maillot en édition limitée illustrent l’histoire et l’importance de Juneteenth et rendent hommage à Harriet Tubman et Frederick Douglass. L’imagerie renforce le message que les joueurs noirs de la MLS se tiennent debout parce qu’ils se tiennent sur les épaules de la liberté combattants qui les ont précédés. »

Juneteenth commémore le 19 juin 1865, le jour où les forces de l’Union à Galveston, au Texas, ont annoncé la nouvelle de la proclamation d’émancipation dans la région.

Le Congrès américain a adopté mercredi une loi pour faire du juin un jour férié fédéral, la première fois en près de 40 ans que le gouvernement américain institue une nouvelle fête nationale. Le président Joe Biden a signé le projet de loi jeudi.

Unifié. pic.twitter.com/EP0qGGYZtR – New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) 19 juin 2021

« Cette reconnaissance à l’échelle de la ligue est une merveilleuse célébration de la liberté rendue possible par notre étroite collaboration avec Black Players for Change », a déclaré Sola Winley, vice-président exécutif de la MLS et responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

« C’était notre espoir collectif d’honorer ce moment important de l’histoire américaine en célébrant les combattants de la liberté de notre passé et en reconnaissant les combattants de la liberté d’aujourd’hui qui continuent de mettre en lumière le besoin d’égalité, de prospérité et de liberté pour tous. Dans l’espace d’un an seulement, nous avons imaginé ensemble de prendre des mesures significatives pour le changement à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de notre sport. »

Justin Morrow, défenseur du Toronto FC et directeur exécutif de BPC, a déclaré : « Nous avons aidé à construire cette initiative pour combler le fossé entre les générations qui célèbrent Juneteenth et tous ceux qui sont encore présentés à ce jour.

« Nous espérons que ces maillots aideront à faire la lumière sur l’importance historique de Juneteenth, qui est un contexte nécessaire pour où nous en sommes dans la société aujourd’hui. Comprendre l’histoire des Noirs est impératif pour construire une meilleure société. »