Les joueurs de Manly Sea Eagles boycotteront le match de la LNR pour le maillot de la fierté | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Sea Eagles ont dévoilé lundi leur maillot « Tout le monde dans la ligue » (Image : Manly Sea Eagles)

Sept joueurs de l’équipe australienne de la Ligue nationale de rugby, les Manly Sea Eagles, boycotteront un match de championnat cette semaine pour protester contre le port d’un maillot “inclusif”, déclenchant les critiques du premier joueur ouvertement gay du club.

L’entraîneur de Manly, Des Hasler, a déclaré que les joueurs étaient opposés au port du maillot de la fierté pour des raisons “religieuses et culturelles” et qu’ils ne joueraient pas le match à domicile contre les Roosters de Sydney jeudi.

“Les joueurs ne joueront pas jeudi et nous acceptons leur décision”, a déclaré Hasler, ému, aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi.

“Ces jeunes hommes sont forts de leurs croyances et de leurs convictions, et nous leur donnerons l’espace et le soutien dont ils ont besoin.”

Manly a annoncé lundi que l’équipe porterait le maillot qui a des bandes arc-en-ciel comme symbole “d’inclusion”.

L’ancien grand Manly Ian Roberts, le premier joueur professionnel de la ligue de rugby à devenir gay, a déclaré que l’opposition des joueurs au maillot était “triste et inconfortable”.

“Je peux vous promettre que tous les jeunes enfants des plages du nord (de Sydney) qui s’occupent de leur sexualité en ont entendu parler”, a-t-il déclaré au Daily Telegraph de Sydney.

L’entraîneur Hasler a déclaré que Manly avait mal géré l’initiative bien intentionnée du maillot en ne consultant pas ses joueurs et n’avait pas correctement informé les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du club.

En lisant une déclaration préparée, il s’est excusé au nom du club à la fois auprès des joueurs et des “groupes minoritaires au sein de la communauté qui adoptent les couleurs de l’arc-en-ciel comme un symbole de fierté pour qui ils sont”.

“L’intention du maillot était de soutenir le plaidoyer et les droits de l’homme relatifs au genre, à la race, à la culture, aux capacités et aux mouvements LGBTQ”, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, l’exécution de ce qui devait être une initiative extrêmement importante a été médiocre. Il y a eu peu de consultation ou de collaboration entre les principales parties prenantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du club.

“Malheureusement, cette mauvaise gestion a causé beaucoup de confusion, d’inconfort et de douleur pour de nombreuses personnes.

“Nous avons même eu un impact négatif sur notre groupe de joueurs, un merveilleux groupe de personnes comprenant de nombreuses races et origines culturelles différentes.

“Nous souhaitons sincèrement nous excuser pour les erreurs que nous avons commises”, a déclaré Hasler. “Nous souhaitons présenter nos excuses aux groupes minoritaires au sein de la communauté qui adoptent les couleurs de l’arc-en-ciel comme un symbole de fierté de qui ils sont et de ce qu’ils représentent.

“Nous souhaitons présenter nos excuses à la communauté LGBTQ qui adopte la couleur de l’arc-en-ciel pour des questions de fierté, de plaidoyer et de droits de l’homme. Nous acceptons vos croyances culturelles et espérons que vous pourrez accepter nos excuses.

“Nous souhaitons présenter nos excuses à la commission de la Ligue australienne de rugby, à tous les clubs de la LNR et aux 15 autres clubs de la LNR pour avoir créé des nouvelles négatives, détournant l’attention du lancement de la ronde Women in League.

“Nous souhaitons nous excuser auprès de notre propre groupe de joueurs et de notre personnel pour toute confusion, inconfort et douleur que l’erreur que nous avons commise a pu leur causer.”

Avant les commentaires de Hasler, le patron de la LNR, Peter V’landys, a déclaré que la ligue respectait la position des joueurs mais espérait qu’ils changeraient d’avis.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a précédemment approuvé la décision de Manly de porter le maillot et a déclaré qu’il espérait que l’impasse serait résolue.

“C’est une bonne chose que le sport soit plus inclusif”, a-t-il déclaré aux journalistes mardi. “Il est important que dans la société australienne, nous respections chacun pour ce qu’il est.”

La controverse a complètement éclipsé le lancement par la LNR cette semaine de son “Women in League Round”, qui se concentre sur le rôle des femmes dans le sport et sur la lutte contre les inégalités entre les sexes.

Le boycott a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Hasler a déclaré que le club devait soutenir ses joueurs, en particulier du côté “de la santé mentale”.

Manly sera désormais en désavantage numérique pour un match qui pourrait avoir un impact significatif sur ses chances de se qualifier pour les séries éliminatoires de la LNR.

Ils sont neuvièmes sur le tableau à égalité de points avec les Roosters, huitièmes, avec six tours à jouer en saison régulière. Les huit meilleures équipes se qualifient pour les séries éliminatoires.