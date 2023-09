Les joueurs de Manchester United ont refusé de respecter les « normes extrêmement élevées » fixées par Cristiano Ronaldo, affirme l’ancien entraîneur du club.

Manchester United a accueilli Cristiano Ronaldo à bras ouverts au club à l’été 2021, mais l’ambiance s’est rapidement détériorée dans le vestiaire et la superstar portugaise est finalement partie 15 mois plus tard, entourée de controverses.

Mike Phelan a travaillé avec Ronaldo lors de ses deux passages à Manchester United, d’abord en tant qu’assistant de Sir Alex Ferguson, puis en tant qu’assistant d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il a été témoin de l’impact que Cristiano Ronaldo a eu sur le vestiaire à son retour, suggérant que les joueurs n’étaient pas en mesure de réagir positivement à son état d’esprit et à ses exigences.

Phelan et Ronaldo ont travaillé ensemble pendant les deux passages de l’attaquant portugais au club (Crédit image : Getty Images)

« La deuxième fois, il est arrivé beaucoup plus âgé, beaucoup plus opiniâtre et volontaire », a déclaré Phelan. Sports aériens. « Il avait toujours des normes extrêmement élevées et c’était formidable de travailler avec lui. Mais je dirais probablement un état d’esprit plus dur. Il avait été à Manchester United, il avait été omniprésent au Portugal, il avait été au Real Madrid.

« J’ai aimé ça parce qu’il ne voulait pas que ses standards baissent, il voulait que les standards des autres s’élèvent. Et parfois, on perd quelques personnes en cours de route quand cela arrive. Je me souviens de certains moments où il a poussé et poussé fort, et il n’a pas eu beaucoup de réactions ni de réponses, et il y avait de la frustration.

« Lorsque vous avez affaire à des gens de haut niveau, il s’agit d’eux et de savoir où ils peuvent terminer et où ils peuvent arriver. Ils veulent regarder en arrière et se dire ‘wow, c’était un succès’. Et il s’en est probablement rendu compte, et je ne le fais pas. Je sais, comme je n’ai jamais eu cette conversation avec lui, qu’il ne pouvait pas le faire à Manchester United. Ses défis étaient donc ailleurs.

Phelan a poursuivi la conversation, suggérant que Ronaldo l’a aidé à s’améliorer en tant qu’entraîneur en raison de son désir constant de progression.

« C’est une très bonne personnalité, travailleur et stimulant. Il m’a défié en tant qu’entraîneur, Carlos Queiroz en tant qu’entraîneur et Sir Alex en tant que manager. Mais c’est bien parce que cela vous amène à un autre niveau.

« [The first time around] il avait toutes les compétences, la mentalité – mais ce que nous avons essayé de faire avec Carlos Queiroz, c’est de l’intégrer dans l’équipe et il a répondu avec brio. Son éthique de travail et son entraînement étaient fantastiques et cela a déteint sur les joueurs. Ils savaient qu’il y avait quelqu’un de spécial là-bas.

« Dans cet environnement, avec des normes si élevées, les joueurs savaient que ce gars pouvait les emmener là où ils devaient aller et y retourner. Il l’a fait avec brio. »

Ronaldo a quitté United après une énorme dispute avec Erik ten Hag (Crédit image : Getty Images)

