Les joueurs de Manchester United ont des doutes sur Bruno Fernandes face à l’intérêt du Bayern Munich

Les joueurs de Manchester United doutent que Bruno Fernandes reste au club la saison prochaine.

Fernandes, 29 ans, serait réceptif à l’idée de quitter United après quatre ans et demi, dans la mesure où le club pourrait ne pas réussir à se qualifier pour la compétition européenne pour la première fois en dix ans. Le Bayern Munich et l’Inter Milan seraient intéressés.









United préférerait conserver le capitaine du club Fernandes, qui est sous contrat jusqu’en 2026. Le club a également la possibilité d’une année supplémentaire.

Fernandes serait également heureux s’il restait à United au-delà de cette saison, mais une offre importante pour le milieu offensif pourrait inciter United à tirer profit de Fernandes, qui ne fait pas partie du quatuor de joueurs non à vendre. Fernandes aura 30 ans en septembre mais a une valeur de revente élevée en raison de sa forme et de son importance en club et au niveau international avec le Portugal.

Fernandes est le meilleur buteur de United cette saison avec 15 buts et il pourrait devenir le troisième joueur de l’histoire du club à remporter le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année plus de deux fois après David de Gea et Cristiano Ronaldo.

Le manager de United, Erik ten Hag, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Fernandes mettrait « certainement » fin à son contrat et a de nouveau été interrogé sur l’avenir de l’international portugais mardi.

« C’est la même question que la semaine dernière. Alors j’ai répondu. La même réponse », a déclaré Ten Hag.





« Maintenant et pendant toutes les années, il était [at United], il était un joueur extrêmement important pour Man United et créait le plus d’occasions en Premier League. Tant de passes décisives, tant de buts. Il est clair que c’est un joueur très important pour nous. »

Fernandes a rejoint United en provenance du Sporting Lisbonne pour 67,6 millions de livres sterling en janvier 2020 et a marqué 79 buts en 230 apparitions. Il a remplacé Harry Maguire en tant que capitaine du club en juillet dernier.

Le Portugais se remet d’une blessure à la main qui lui a fait manquer les défaites contre Crystal Palace et Arsenal la semaine dernière. Fernandes sera évalué avant la visite de Newcastle en Premier League mercredi soir.