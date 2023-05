Les joueurs de Manchester United mis en congé après la défaite de West Ham

Erik ten Hag accorde deux jours de congé à ses joueurs après la défaite de Manchester United contre West Ham United.

United a fait face à un calendrier chargé pendant plusieurs mois, mais envisage maintenant un milieu de semaine clair pour la première fois depuis septembre.

Ten Hag utilise l’écart pour permettre à ses joueurs de s’éloigner de Carrington afin qu’ils puissent recharger leurs batteries avant un point culminant crucial pour la campagne.

Après la défaite 4-0 contre Brentford en août, Ten Hag a annulé un jour de congé prévu et a fait courir 13,8 km à ses joueurs, la distance supplémentaire que leurs adversaires avaient parcourue pendant le match.

Mais il adopte une approche différente après que United ait disputé son 57e match de la saison au stade de Londres, compte tenu de la charge physique qui a été exercée sur leur corps. Depuis la Coupe du monde, United a joué en moyenne un match tous les 3,8 jours.

Les délais d’exécution serrés ont entraîné une formation dans des endroits inhabituels. United est resté à Séville après sa défaite en Ligue Europa, puis s’est envolé le lendemain pour Londres pour une session à la périphérie de la capitale avant d’affronter Brighton en finale de la FA Cup à Wembley 48 heures plus tard.

Après la défaite à Brighton jeudi, United est resté dans le sud et a eu une séance de récupération le lendemain matin, ne revenant à Manchester que dans l’après-midi. Ils ont fait le match de West Ham comme une excursion d’une journée, plutôt que de rester dans un hôtel à Londres la nuit précédente.

Les performances de United ont notamment chuté après des intervalles de matchs, mais Ten Hag a résisté aux questions sur la fatigue pour éviter que le problème ne devienne un facteur psychologique pour ses joueurs. Mais il a commencé à expliquer les pressions en jeu.

« C’est la première fois depuis Noël que ces joueurs ont une semaine complète », a-t-il déclaré après avoir perdu 1-0 contre West Ham. «Nous devons réinitialiser, recharger, récupérer l’énergie et continuer.



United a été défait par le but de Benrahma (Photo : Ryan Pierse/Getty Images)

« Mais la fatigue est dans votre tête. Si vous voulez, si vous avez la volonté, vous pouvez le prendre. C’est maintenant aux joueurs, à moi et à l’équipe d’entraîneurs d’être ensemble, d’avoir la volonté et la conviction que nous pouvons le prendre et que cette équipe l’a.

« Vous ne pouvez pas vous apitoyer sur votre sort, en tant qu’équipe, restez ensemble, en tant qu’individu, prenez des responsabilités, assurez-vous d’avoir l’énergie, vous avez la concentration, puis jouez en équipe et vous obtenez un résultat parce que nous en avons la preuve toute la saison.

David Moyes a exprimé ses réflexions sur le sujet.

« Je pense que pour Man United, ils devaient jouer à Brighton jeudi et maintenant ici dimanche », a déclaré le manager de West Ham. « Je pensais que cela avait pris l’avantage sur Man United ce soir, à cause du programme des jeux. »

Les joueurs de United doivent revenir mercredi, en préparation du match de samedi à domicile contre les Wolves. Ils ont un point d’avance sur Liverpool en quatrième position, avec un match en moins, et deux points de retard sur Newcastle, troisième, après avoir disputé le même nombre de matches.

Les matches restants de United sont ensuite à Bournemouth, et Chelsea et Fulham à Old Trafford, avant la finale de la FA Cup contre Manchester City le 3 juin.

