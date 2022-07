Les joueurs de Manchester United défendent le capitaine Harry Maguire après les huées lors de la victoire de Crystal Palace

Les joueurs de Manchester United ont pris la défense du capitaine Harry Maguire après que le défenseur ait été hué lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace à Melbourne mardi.

Le nom de Maguire a été moqué lorsqu’il a été lu avant le coup d’envoi au terrain de cricket de Melbourne et chacun de ses contacts a été hué pendant environ 30 minutes de la première mi-temps.

Donny van de Beek, qui est entré en jeu à la mi-temps, a déclaré par la suite qu’il avait entendu la réception, mais a soutenu Maguire et a insisté sur le fait que le joueur de 29 ans avait bien joué.

“J’ai aussi entendu”, a déclaré Van de Beek. “Je ne savais pas vraiment ce qui s’était passé.

“Mais je pense que si j’ai vu le match aujourd’hui, je pense que Harry jouait très bien. Il était agressif, il a eu tellement de ballons, ce qui signifie qu’il a une grande personnalité.

“Il a beaucoup d’expérience, donc je pense que c’est positif ce qu’il [showed]sa performance aujourd’hui.”

Maguire a enduré 12 mois difficiles après de vives critiques sur ses performances la saison dernière et avoir été hué par des supporters anglais en mars.

Harry Maguire restera capitaine de Manchester United pour la saison 22-23, a confirmé Erik ten Hag. Daniel Pockett/Getty Images

Le nouveau patron de United, Erik ten Hag, a insisté sur le fait que Maguire restera capitaine et sera considéré comme un joueur de premier choix la saison prochaine malgré la concurrence de Raphael Varane, Victor Lindelof et la nouvelle recrue Lisandro Martinez.

Ten Hag a maintenu son record parfait en tant que manager avec la victoire sur Palace, sécurisée grâce aux buts d’Anthony Martial, Marcus Rashford et Jadon Sancho.

“Je pense que c’est la pré-saison et nous sommes satisfaits de l’amélioration que nous voyons, mais vous voyez aussi beaucoup de travail à faire”, a déclaré Ten Hag.

“Nous avons marqué des buts magnifiques et c’est également vrai.

“Nous appuyons toute la journée et, si nous le pouvons, faisons cela en haut du terrain. Mais si nous ne pouvons pas, nous pouvons le faire dans un bloc inférieur, mais nous devons également appuyer et le faire ensemble en équipe.

“Je vois encore des interrupteurs que nous pouvons éviter et nous pouvons préparer une meilleure presse. Et je pense que, également sur le ballon, nous jouons bien mais vous voyez, à la fin, quand c’est 2-0 ou 3-0, la croyance est en augmentant.

“Et puis, également sur le ballon, nous pouvons retarder et nous pouvons reporter et nous pouvons combattre des adversaires pour qu’ils sortent et nous pouvons accélérer.

“Le 2-0 [goal]surtout, était un grand objectif.”