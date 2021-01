Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré à ses joueurs qu’ils ne seraient plus en mesure de «simuler» alors qu’il exposait son plan pour la nouvelle année.

Solskjaer a conduit United à la deuxième place du tableau de la Premier League, à trois points du leader Liverpool avec un match en main, après une série de neuf matchs sans défaite.

À l’approche de 2021, ils ont encore une chance de remporter quatre trophées et Solskjaer a suggéré que tout joueur manquant d’engagement se retrouverait dans le froid, quel que soit son nom ou son prix.

« Nous avons de la compétition pour les places, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous déplacer et penser que vous pouvez simplement faire semblant de faire partie de cette équipe », a déclaré Solskjaer. « Vous ne méritez que de faire partie d’une équipe à laquelle vous contribuez.

« Je pense que tout le monde a réalisé qu’il était privilégié de faire partie de Man United, un club tellement fantastique avec une histoire fantastique. Lorsque vous êtes ici, profitez-en autant que vous le pouvez et peut-être que vous vivrez des moments fantastiques.

« Vous avez des gagnants comme Juan Mata et Nemanja Matic. Ils ne jouent pas tous les matchs mais ils sont tellement influents dans le groupe et dans la préparation des matchs et pendant les matchs lorsqu’ils ne jouent pas. »



Solskjaer a utilisé 20 joueurs différents pour naviguer dans la liste épuisante des matchs de Noël et le Norvégien est sur le point d’apporter d’autres changements pour le voyage d’Aston Villa à Old Trafford vendredi. L’affrontement avec Villa, cinquième après une série de cinq matchs sans défaite, est le dernier match de United en Premier League jusqu’au voyage à Anfield pour affronter Liverpool le 17 janvier.

« Nous avons une équipe solide et avons beaucoup tourné », a déclaré Solskjaer. « Nous ne l’avons pas vraiment appelé un XI réglé parce que je ne pense pas que cette saison en sera de toute façon.

« Ça va être à propos de l’équipe. Cela va concerner les 25 joueurs. » Les joueurs devront être en colère contre moi jusqu’à la prochaine fois qu’ils joueront parce que, croyez-moi, ils ne sont pas contents quand je leur dis qu’ils ‘ re commencer sur le banc. Je pense que vers la fin de la saison, cela nous aidera. «

L’affrontement avec Villa verra Solskjaer se heurter à un joueur qu’il a tenu à amener au club de Jack Grealish. L’international anglais a déjà inscrit cinq buts et six passes cette saison et était en pleine forme la dernière fois qu’il a joué à Old Trafford, marquant un but merveilleux lors d’un match nul 2-2 il y a un an.

« C’est un joueur pour Aston Villa et l’Angleterre qui n’a fait que s’améliorer », a déclaré Solskjaer. « Je ne veux pas trop en dire sur les joueurs des autres équipes, mais bien sûr, c’est un joueur que nous savons que nous devons rechercher.

« Le but qu’il a marqué la saison dernière était un but brillant et nous l’avons affronté suffisamment de fois pour savoir que ce sera un match difficile. »