Les clubs inscrits à la nouvelle Super League européenne (ESL), notamment Manchester United et Manchester City, reçoivent des appels de joueurs et d’agents inquiets des implications des plans de la bombe, ont déclaré des sources à ESPN.

Un certain nombre de joueurs de haut niveau sous contrat dans les six clubs de Premier League qui ont adhéré à la nouvelle entreprise – United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal – se sont inquiétés de la menace de l’UEFA de leur interdire de jouer pour leur pays à l’international. tournois.

Il a été suggéré que la suspension pourrait entrer en vigueur dès le Championnat d’Europe cet été.

Des sources ont déclaré à ESPN que les représentants qui avaient réussi à contacter United dans les 48 heures depuis l’annonce de la Super League dimanche soir ont été informés que le club était convaincu que les joueurs ne pouvaient pas être bannis de la compétition internationale.

Le président de la Super League, Florentino Perez, a déclaré qu’il était « tout à fait sûr » que les participants de la ligue ne seront pas exclus de la Ligue des champions de cette saison en raison de leur rôle dans le groupe de séparation proposé.

Cependant, une foule de joueurs restent mécontents que leur participation aux futures Coupes du monde ait été mise en jeu contre les énormes récompenses financières offertes par l’ESL sans consultation, en face à face ou par le biais des syndicats.

Des sources ont déclaré à ESPN que United ne considérait pas cette décision comme une rupture avec la Premier League et restait convaincue que la menace d’expulsion était vide en raison de l’énorme attrait commercial des six grands, en particulier en ce qui concerne la négociation d’accords de diffusion.

jouer 0:58 Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est prononcé contre la Super Ligue européenne récemment annoncée.

United, dirigé par la famille Glazer et le vice-président exécutif Ed Woodward, souhaite entamer immédiatement des discussions avec l’UEFA sur la manière dont l’ESL peut s’intégrer dans le calendrier du football.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club prévoyait de présenter des preuves que les premiers tours du football européen existant sont « obsolètes et prévisibles », appuyés par la fréquentation des stades et les chiffres de la télévision.

Il y a une croyance que la seule façon d’avancer est de permettre aux plus grandes équipes de jouer les unes contre les autres plus régulièrement plutôt que pendant les dernières semaines de la saison.

Les clubs rebelles – six de la Premier League, du Real Madrid, de Barcelone, de l’Atletico Madrid, de l’AC Milan, de l’Inter Milan et de la Juventus – insistent sur le fait que l’ESL apportera un plus grand soutien financier à la pyramide du football avec un projet de 10 milliards d’euros de paiements de solidarité à être réparti sur une période initiale de 23 ans.

Si le plan va de l’avant, il y aura 15 places permanentes, les clubs extérieurs à l’ESL ayant la possibilité de concourir pour cinq places de qualification par le biais de compétitions de l’UEFA ou de ligues nationales.