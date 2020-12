Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il voulait que ses joueurs croient qu’ils pouvaient remporter le titre de Premier League cette saison.

United a huit points de retard sur le leader de Liverpool avant le voyage de jeudi à Sheffield United et Solskjaer espère pouvoir relever un défi de taille pour la première fois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

« Je serais déçu si les joueurs ne pensaient pas que nous pouvons relever un défi », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mercredi.

« Pour le moment, tout se passe dans le championnat. Je pense que nous nous améliorons, mais nous devons nous améliorer un peu pour passer également à l’étape suivante. »

Le voyage à Bramall Lane est le début d’une course épuisante pour United, qui affrontera six matchs en 16 jours à Noël et au Nouvel An. Manchester City et Liverpool ont dominé la Premier League au cours des trois dernières années, mais Solskjaer pense que l’écart avec le peloton de chasse s’est réduit.

« C’est une grande série de matchs pour nous », a déclaré Solskjaer. « Après le [Aston] Jeu de villa le jour de l’an, nous avons une petite pause dans la ligue. Cette période va être vitale.

« Je pense que cette saison va être très imprévisible et de haut en bas. Celui qui trouve la régularité et l’énergie aura de meilleures chances que ces dernières saisons, car il y a eu quelques équipes en fuite.





« Même si nous avons six matchs en moins de 16 jours, nous devons encore en regarder un, puis un et puis un parce que si vous détournez les yeux du ballon, vous perdrez rapidement des points dans les matchs où vous vous attendez à gagner. plus. »

Après avoir affronté Sheffield United, l’équipe de Solskjaer affronte Leeds, Everton, Leicester et Wolves avant d’accueillir Aston Villa à Old Trafford le jour de l’An.

Solskjaer prévoit de faire tourner son équipe pour naviguer dans la course mouvementée, mais il a également averti ses joueurs qu’ils devront être «mentalement prêts».

« En ce qui concerne six matchs en 15 ou 16 jours, il est probablement difficile de jouer au plus haut niveau à chaque match », a déclaré Solskjaer.

«C’est pourquoi nous devons être doués pour tourner, nous reposer et trouver des moments pour leur donner une chance dans les matchs.

« En ces temps, vous n’avez pas trop d’endroits où aller, donc ils récupèrent plus vite, les joueurs ont des règles et des protocoles plus stricts à suivre, donc je pense qu’ils devraient être capables de faire face physiquement s’ils sont mentalement prêts pour cela . «