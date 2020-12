Manchester City commencera mardi à tester à nouveau son équipe pour le coronavirus dans l’espoir d’avoir agi assez rapidement pour empêcher une épidémie généralisée de la maladie.

Le match de Premier League de City à Everton lundi soir a été annulé à peine quatre heures avant le coup d’envoi, une décision qui a incité les Toffees à demander la « divulgation complète » à la Ligue de toutes les informations soumises par leurs adversaires, ce qui a conduit au report.

La ville a fermé son complexe d’entraînement lundi après avoir signalé « un certain nombre de cas positifs », trois jours après que Kyle Walker et Gabriel Jesus ont été testés positifs et ont été forcés de s’isoler.

Leur soumission pour l’annulation de leur match à Goodison Park a été acceptée lors d’une réunion du conseil organisée à la hâte – à la grande frustration et à la déception d’Everton qui n’a été informé que tard dans le processus.

Avec Goodison Park l’un des deux seuls terrains de premier plan – Anfield étant le seul autre du niveau deux – à pouvoir accueillir des spectateurs, le club était prêt à l’arrivée de 2000 fans, pour être contraint d’annuler les arrangements à la dernière minute. .

« Alors qu’Everton aura toujours la sécurité publique au premier plan, nous demanderons la divulgation complète de toutes les informations que Manchester City a fournies à la Premier League afin que le club puisse comprendre clairement pourquoi cette décision a été prise », a déclaré un communiqué d’Everton.

City insiste sur le fait qu’ils ont pris la décision d’empêcher toute nouvelle transmission au sein de l’équipe.

« La sécurité de la bulle étant compromise, il y a un risque que le virus se propage davantage parmi l’équipe, le personnel et potentiellement au-delà », a déclaré un communiqué de la ville.