Les joueurs de Man City affrontent les officiels après la défaite contre Man Utd

Les joueurs de Manchester City ont encerclé les officiels dans le tunnel d’Old Trafford après leur défaite controversée dans le derby contre Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

City est resté furieux après que l’égalisation de Bruno Fernandes ait été autorisée à se maintenir malgré le fait que Marcus Rashford se soit égaré dans une position de hors-jeu.

Le but a d’abord été exclu par le juge de ligne mais a ensuite été accordé par l’arbitre Stuart Attwell parce que Rashford n’a pas touché le ballon avant que Fernandes ne marque.

Pep Guardiola a fait valoir par la suite que l’attaquant avait interféré avec le jeu avant le but, qui est intervenu quatre minutes seulement avant que Rashford ne marque pour sceller la victoire 2-1 de United.

La polémique a conduit à une confrontation acharnée entre les joueurs et les officiels dans le tunnel après le coup de sifflet final. Jack Grealish, qui a ouvert le score pour City, a été vu en train de protester contre Attwell alors qu’ils quittaient le terrain et les disputes se sont poursuivies sur le chemin des vestiaires.

Les joueurs de Manchester City entourent l’arbitre suite à une décision dans la défaite face à Manchester United. Photo de Michael Regan/Getty Images

“Pour être honnête, le premier but est une blague autorisée. Rashford est clairement hors-jeu, donc je l’ai mis hors-jeu”, a déclaré le défenseur de City Manuel Akanji. “Il court jusqu’à la dernière seconde et ne s’arrête que parce que Bruno arrive derrière lui.

“Je comprends qu’il ne touche pas le ballon mais il court sur 30 mètres, poursuit le ballon puis s’arrête. L’arbitre n’a pas regardé la situation.

“L’arbitre ne m’a rien dit mais j’ai parlé au juge de touche et il a dit : ‘Est-ce que Rashford a touché le ballon ?’ J’ai dit, ‘non mais il court après le ballon depuis longtemps.’

“Dans cette situation, l’arbitre doit au moins regarder la situation et peut comprendre la situation dans laquelle je me trouve et Kyle [Walker] d’un autre côté.

“Probablement la pression l’a atteint dans le stade. C’est pourquoi il a décidé de laisser tomber.”

Akanji a également fait allusion à la confrontation dans le tunnel après que les joueurs de City et les officiels, dont Attwell, les arbitres assistants Gary Beswick et Darren Cann ainsi que le quatrième officiel Robert Jones, aient quitté le terrain.

“Je suis arrivé très tard”, a-t-il déclaré. “Quand j’étais là-bas, c’était presque la fin. Je ne sais pas comment cela a commencé ni quelle en était la véritable raison, mais tout le monde n’était pas de bonne humeur.”