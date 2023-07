Les joueurs de l’USWNT saluent une concurrence accrue à la Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis Kristie Mewis et la gardienne de but Alyssa Naeher ont déclaré qu’elles étaient heureuses de voir la Coupe du monde féminine être plus compétitive qu’elle ne l’a jamais été alors qu’elles se préparent à défendre le trophée après l’avoir remporté en 2019 et 2015.

L’USWNT a remporté quatre Coupes du monde, plus que toute autre équipe, mais la sagesse conventionnelle – y compris des joueuses de l’USWNT – est qu’il y a plus de prétendants viables dans ce tournoi 2023 que les éditions précédentes de la Coupe du monde féminine.

« C’est incroyable. Je pense que c’est une si bonne chose. C’est ce que nous voulons, nous voulons que toutes les équipes féminines s’améliorent de plus en plus, et nous voulons nous améliorer de plus en plus », a déclaré Mewis. « C’est un tel [good] le temps d’être dans le sport féminin et de suivre le sport féminin.

« Nous l’encourageons, mais évidemment nous voulons toujours être les meilleurs, donc nous allons continuer à repousser les limites et tout le monde peut essayer de nous suivre. »

Les États-Unis sont les favoris pour remporter le tournoi qui commence jeudi et soulever ce qui serait la troisième Coupe du monde consécutive du pays.

« C’est toujours difficile d’être au sommet parce que tout le monde vous poursuit et vous donne son meilleur match, mais il n’y a pas d’endroit où vous préféreriez être », a déclaré Mewis.

« Vous voulez être au sommet, vous voulez être la meilleure équipe. C’est certainement difficile parfois, mais cette équipe l’a si bien géré historiquement et a été cohérente. »

Kristie Mewis et Alyssa Naeher ont parlé aux médias pour la première fois depuis l’arrivée de l’équipe en Nouvelle-Zélande. Carmen Mandato/USSF/Getty Images

Naeher a fait écho à une devise que l’équipe utilise depuis des années – « la pression est un privilège » – et a déclaré que l’USWNT a participé à chaque Coupe du monde avec la volonté de la gagner depuis le tournoi inaugural en 1991.

« Cette équipe, à partir de 1985 [the year the USWNT started to play international fixtures] ils ont établi la norme à l’époque, et à chaque Coupe du monde, nous avons eu l’occasion de construire le travail de base qui nous a été préparé », a déclaré Naeher.

« Les générations précédentes de joueuses ont commencé cela et il est maintenant de notre responsabilité de poursuivre cet état d’esprit de l’équipe nationale féminine américaine. »

L’USWNT est arrivé à son camp de base à Auckland, en Nouvelle-Zélande, la semaine dernière pour s’entraîner avant son match d’ouverture de la Coupe du monde, qui se jouera le 21 juillet contre le Vietnam à Auckland.

Lundi, c’était la première fois que les joueurs de l’USWNT répondaient aux questions des journalistes depuis leur arrivée, ce qui, selon Naeher, « rend plus réel » le fait que le tournoi est sur le point de commencer.

« C’est incroyable de s’asseoir dans une pièce comme celle-ci avec autant de journalistes et de caméras. Ce n’est généralement pas ma chose préférée à faire, mais je peux admettre que la croissance que nous avons connue est bonne pour nous et c’est bon pour le jeu. » dit Naeher.

L’ailier de l’USWNT, Megan Rapinoe, a annoncé son intention de prendre sa retraite plus tard cette année après la Coupe du monde et Naeher a déclaré que Rapinoe ne manquerait pas seulement aux joueurs sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires.

« Elle est prête à faire le plus », a déclaré Naeher. « Elle fera beaucoup plus d’interviews, beaucoup plus de médias, elle répondra aux questions difficiles – la chose difficile qui permet ensuite aux autres de ne pas avoir cela comme facteur de stress, elle les laisse être eux. »

« Elle a tout attaqué elle-même sans vergogne et permet aux autres de faire de même et aux personnes qu’elles sont également. »