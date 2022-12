Les joueurs de l’USWNT reçoivent 380 000 $ chacun après que l’USMNT a battu l’Iran

L’équipe nationale féminine des États-Unis a reçu un coup de pouce financier majeur après la victoire des hommes contre l’Iran mardi. En raison d’un accord précédent, chaque joueur de l’USWNT recevra désormais 380 000 $ après le match masculin massif.

Les syndicats des deux équipes américaines ont convenu d’un nouvel accord de négociation collective en mai. Avant l’accord, les deux équipes se disputaient essentiellement les ressources de la Fédération de football des États-Unis. Selon les nouvelles conditions, cependant, les équipes masculines et féminines travaillent ensemble au profit des deux syndicats.

Les joueurs des deux côtés sont satisfaits de l’accord

Le défenseur de l’USMNT et du Nashville SC, Walker Zimmerman, s’est déjà exprimé sur l’accord. «Je suis vraiment ravi de commencer ce partenariat presque frais, une table rase. Nous travaillons ensemble », a déclaré Zimmerman.

“Nous avons tant accompli avec cette CBA révolutionnaire, et nous sommes certainement [going to] applaudir comme un fou, parce que c’est exactement ce qu’est cette CBA. C’est égal. Nous serons leurs plus grands fans. Je suis sûr qu’ils seront aussi nos plus grands fans.

Midge Purce, attaquant de l’USWNT et membre du comité syndical, était également ravi de l’accord. “Je pense que ce que fait cette ABC, c’est qu’elle crée finalement cette” One Nation “. Une équipe.’ Et je pense que cela nous a vraiment réunis sous cette idéologie que nous poursuivons depuis très longtemps », a déclaré Purce.

L’USMNT et l’USWNT se partagent le prix de la Coupe du monde

En vertu du nouvel accord, 90% des prix de la Coupe du monde attribués à l’USSF seront partagés à parts égales entre l’équipe USMNT et l’équipe de la Coupe du monde USWNT 2023.

Si la taille des alignements de la Coupe du monde féminine est étendue à 26 joueuses, comme les équipes masculines, chaque joueuse recevrait 380 769 $ en prix en argent. La FIFA accorderait environ 440 millions de dollars aux 32 pays participants à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’instance dirigeante mondiale du sport a déjà versé 30 millions de dollars aux nations de la Coupe du monde féminine 2019.

PHOTO : IMAGO / Xinhua