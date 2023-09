Les joueurs de l’USWNT parlent de l’échec de la Coupe du monde et recherchent un nouvel entraîneur

CHICAGO — La semaine dernière a donné aux joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis l’occasion de nettoyer leur psychisme.

Ils ont disputé deux matchs amicaux contre l’Afrique du Sud au cours desquels l’USWNT a gagné par un score combiné de 5-0. Certains nouveaux joueurs comme l’attaquant de Chelsea Mia Fishel et le défenseur d’Angel City MA Vignola ont fait leurs débuts internationaux. C’était également l’occasion de célébrer la brillante carrière de deux joueuses à la retraite, Julie Ertz et Megan Rapinoe.

Pourtant, les performances décevantes de la Coupe du monde féminine 2023 ne s’effacent pas facilement. L’élimination de l’USWNT en huitièmes de finale de la Coupe du monde a été la plus précoce de l’histoire du programme. Le niveau de jeu global était inférieur au niveau habituel de l’équipe, ce qui conduit à la conclusion que les équipes du monde entier n’ont pas seulement rattrapé les États-Unis, mais qu’à certains égards – notamment sur le plan technique – elles l’ont surpassé.

Ainsi, au cours des sept dernières semaines, les joueurs américains ont fait leurs premiers pas collectifs en vue d’aller au-delà de la Coupe du Monde. Dans des interviews exclusives avec ESPN, les joueurs disent que cela n’a pas été facile.

« Des hauts et des bas. Je pense que c’était vraiment difficile pour moi », a déclaré à ESPN Lindsey Horan, la nouvelle capitaine de l’USWNT depuis la Coupe du monde. « C’était un rôle différent que j’avais dans cette Coupe du Monde, donc je pense que j’ai pris cela un peu plus dur, et c’était juste de revenir aux États-Unis, de tout comprendre, de réfléchir. C’est dur. C’est vraiment difficile. »

L’approche adoptée par les joueurs pour traiter ce qui s’est passé variait. Certains joueurs ont immédiatement recommencé à jouer avec leur club ; d’autres ont pris une brève période pour passer du temps avec leurs proches. Mais à un moment donné, le jeu a commencé à les rappeler. Le retour au sein de l’équipe nationale américaine fait également partie du processus de récupération – et à seulement 10 mois des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, les joueurs n’ont pas beaucoup de temps pour baisser la tête.

« Je pense simplement que pour avancer, il faut revenir physiquement », a déclaré le milieu de terrain de l’USWNT et du Washington Spirit Andi Sullivan avant le match de dimanche contre l’Afrique du Sud. « Le sport a la capacité de vous briser le cœur, et ce n’est pas comme si vous attendiez que votre cœur soit complètement guéri pour y retourner, car la seule façon d’avancer est d’avancer. Je pense donc que c’était bien de revenir. avec l’Esprit, et c’est formidable de revenir ici.

Les sept dernières semaines loin de l’équipe nationale ont également permis aux joueurs de faire une introspection.

Certains d’entre eux sont évidents. Les blessures de la défenseure Becky Sauerbrunn et de Mallory Swanson ont été profondes, obligeant à un remaniement de l’alignement qui a laissé l’équipe jouer à un niveau inférieur à celui d’avant. La finition était également clairement un problème, les États-Unis sous-performant leur xG en moyenne de plus d’un but toutes les 90 minutes de temps de jeu réel (0,80 contre 1,84). Le jeu du milieu de terrain était omniprésent, dominant le Vietnam et la Suède, mais luttant contre les Pays-Bas et le Portugal. Briser une défense abritée était un problème quel que soit l’adversaire.

Pendant ce temps, d’autres aspects étaient plus subtils, les États-Unis donnant souvent l’impression de ressentir la pression du moment. Certaines passes de routine de joueurs américains sont sorties directement des limites du terrain. La touche collective de l’équipe était parfois un peu décevante.

Il y a aussi le fait que lors des Coupes du monde remportées par les États-Unis en 2015 et 2019, énormément de choses ont été accomplies pour hisser le trophée. En 2015, ce n’est qu’en huitièmes de finale, lorsque des suspensions ont permis à Carli Lloyd de progresser en tant qu’attaquante de soutien, que les États-Unis ont atteint leur rythme de croisière. En 2019, les États-Unis ont traversé des périodes difficiles grâce à des joueurs présents dans les grands moments, comme la gardienne Alyssa Naeher qui a sauvé un penalty en demi-finale contre l’Angleterre, ou Rapinoe qui a marqué des buts à des moments critiques avant de remporter le Soulier d’Or.

« Je pense que dans une Coupe du Monde, il n’est pas nécessaire qu’une seule chose suive notre chemin », a déclaré la défenseure de l’USWNT Crystal Dunn à ESPN. « Nous avons besoin d’un tas de choses pour progresser, que ce soit la forme de l’équipe, la tactique, ou simplement l’exécution globale. Je pense que nous n’avons tout simplement pas atteint le but sur beaucoup de ces éléments à certains moments, et malheureusement dans un Coupe du monde, je pense que vous avez besoin de toutes ces pièces.

« Ce n’est pas qu’une seule chose. Il ne s’agit pas seulement de compter sur un seul joueur pour faire des choses incroyables. Il s’agit de la capacité collective de l’équipe à être efficace et à marquer des buts. Je pense que nous avons juste eu un peu de mal à créer la meilleure opportunité de but, et c’est tout le monde. Ce ne sont pas seulement les attaquants, c’est juste l’équipe dans son ensemble.

Les joueurs de l’USWNT s’expriment lors de la première mi-temps de leur victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud lors d’un match amical dimanche. Daniel Bartel/ISI Photos/USSF/Getty Images pour USSF

La performance à la Coupe du Monde a finalement coûté son poste au manager Vlatko Andonovski. Son assistante, Twila Kilgore, a assuré l’intérim. Cela a créé une certaine incertitude, mais c’est aussi l’occasion de poser des questions difficiles et de mettre en œuvre des changements dans la façon de jouer de l’équipe.

Alors, qu’est-ce que les joueurs aimeraient voir chez un nouveau manager ? « Quelqu’un qui est prêt à relever le défi », a déclaré Sullivan, soulignant que l’environnement et les attentes entourant l’USWNT sont ridiculement élevés. Sullivan a déclaré en riant à ESPN : « Je suis content que ce ne soit pas mon travail » de décider qui devrait prendre le relais, mais il y avait un accord quasi universel sur le fait que celui qui viendrait ensuite devait faire avancer le programme en termes de capacités, notamment en attaque.

« Je pense que nous voulons un entraîneur qui vienne nous aider dans notre style de jeu et qui transmette un message clair sur ce que nous allons faire à l’avenir et comment nous allons jouer à l’avenir », a déclaré Horan. « Mais quelqu’un qui peut aussi tirer le meilleur de cette équipe et aider au développement individuel, et simplement aider ce pays à grandir d’une manière que nous n’avons probablement pas vue dans le football féminin dans ce pays, car beaucoup d’équipes s’améliorent. et jouer mieux et nous causer des problèmes. »

Cela ne signifie pas que les États-Unis doivent complètement repenser leur approche ; il y en a plein, ça marche bien. Défensivement, les États-Unis ont été solides comme le roc lors de la Coupe du monde, ne concédant qu’un seul but en quatre matchs. La défenseure centrale Naomi Girma semble prête à diriger la ligne arrière pour la prochaine décennie.

L’équipe américaine est encore très performante en transition compte tenu du dynamisme de Trinity Rodman et Sophia Smith. Cette capacité sera augmentée lorsque Swanson et Catarina Macario reviendront de blessure. Horan a salué « la façon dont nous pouvons absolument tuer des équipes en récupérant le ballon tout de suite ».

« Je pense simplement qu’avec la possession du ballon, nous pouvons être plus créatifs », a ajouté Horan. « Nous pouvons être meilleurs, nous pouvons avoir plus d’idées et nous pouvons être plus courageux et plus confiants, comme les équipes d’Espagne que nous avons vues lors de la Coupe du Monde. »

Lindsey Horan, vue ici pendant l’échauffement avant d’affronter l’Afrique du Sud la semaine dernière, affirme que le prochain entraîneur de l’USWNT devrait pousser l’équipe à mieux posséder la possession. Trevor Ruszkowski/ISI Photos/USSF/Getty Images

Une grande partie de ce qu’Horan a dit en termes de faiblesses de l’équipe et de ce qu’elle attend d’un nouveau manager correspond à la pensée du directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker. Lors d’une table ronde avec des journalistes avant que l’USWNT n’affronte l’Afrique du Sud, Crocker a déclaré qu’il avait parlé avec environ la moitié de l’équipe qui participait à la Coupe du monde et qu’il espérait parler à chacun d’entre eux.

« Je pense qu’il y avait définitivement le sentiment que nous devions être meilleurs avec le ballon et avoir plus de solutions, en particulier dans la construction, ce que nous appelons la construction de l’attaque », a déclaré Crocker. « C’est ce genre de deuxième phase, où une fois que le ballon va à l’arrière latéral ou central, comment pouvons-nous l’obtenir ? Comment trouver des solutions au milieu de terrain pour conserver la possession, construire et créer ?

« Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de références au fait que lorsque nous faisons face à un bloc bas, nous avons le ballon et il y a une défense à cinq et un milieu de terrain à quatre profonds, ayant des solutions, des solutions créatives dans ces espaces restreints et ayant les joueurs et aussi les tactiques pour vraiment battre le bloc bas, et nous devons être meilleurs dans cet espace.

US Soccer est à mi-chemin de la recherche de son nouveau manager de l’USWNT, selon la fédération, dans le but de trouver quelqu’un qui puisse mettre en œuvre un style de possession, qui ait un historique de victoires et qui s’engage dans le développement des joueurs. Le processus a commencé par l’utilisation de données pour dresser une liste de plusieurs centaines de candidats, suivie d’une évaluation technique qui a réduit le champ à un peu plus de 10.

US Soccer évalue actuellement les « compétences humaines » des candidats restants, afin de déterminer si un candidat correspond à sa culture et peut bien communiquer avec les joueurs et le personnel. Une fois cette phase terminée, la liste sera encore réduite. À ce stade, US Soccer invitera les finalistes pour une journée complète d’évaluation.

Ceci est similaire au processus qui a conduit du côté des hommes à la réembauche de Gregg Berhalter, un parcours qui impliquait de la psychométrie, des tâches de raisonnement abstrait, des tâches techniques et des tâches de leadership. Quel que soit le candidat retenu, ce sera celui que US Soccer tentera d’embaucher, si possible avant la fenêtre internationale de la FIFA qui se déroulera du 27 novembre au 6 décembre. À ce stade, le plan du nouveau manager sera présenté à l’équipe. pour permettre des commentaires.

Crocker a averti que l’accent mis sur la possession prendra du temps à mettre en œuvre, ainsi que de la détermination à s’en tenir au plan.

« Si nous voulons être courageux pour jouer dans des espaces restreints au milieu de terrain, nous allons commettre des erreurs », a-t-il déclaré. « Et si la première fois que nous commettons ces erreurs, nous revenons simplement à la machine à écrire, nous ne dépasserons jamais ce stade. Nous devons donc être assez courageux pour savoir que parfois les choses peuvent mal tourner. »

Horan, pour sa part, s’est dite satisfaite de la façon dont Crocker mène ses recherches. Elle a refusé d’entrer dans les détails de ses conversations avec lui, mais a déclaré à ESPN qu’il posait les bonnes questions aux joueurs et au personnel, ainsi que sur la manière de faire progresser le programme.

« Peut-être que nous avons un peu reculé, dans tous les domaines, et que nous devons nous améliorer », a-t-elle déclaré. « Je pense [Crocker is] faire un très bon travail en trouvant simplement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut avancer. »