Les joueurs de l’USMNT sur la bulle de la Coupe du monde ne sont pas encore stressés avant Qatar 2022

MURCIE, Espagne – Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis affrontera l’Arabie saoudite mardi, cela marquera 43 jours jusqu’à ce que le manager Gregg Berhalter nomme sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022. Pour les goûts de Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams – en supposant qu’ils soient en bonne santé – leurs places sont sécurisées. Il n’y a pas de drame en ce qui concerne leur sort en Coupe du monde.

Mais pour ces joueurs sur la bulle, ces derniers jours – ainsi que le match de mardi – les verront s’engager dans une danse maladroite. Après tout, ils ressentent la pression qui survient lorsque les rêves de toute une vie sont à deux doigts de devenir réalité, mais pourraient tout aussi bien s’éclipser.

Pour la plupart de ces joueurs de bulles, l’approche est centrée sur l’adage bien connu des joueurs de “contrôler les éléments contrôlables”, bien qu’il existe différentes saveurs à cette stratégie. Le défenseur américain Sam Vines choisit d’être hyper concentré sur le présent dans l’espoir que les dieux du football – enfin, et Berhalter – lui légueront une place sur la liste. “C’est un rêve d’aller à une Coupe du monde. J’en rêve depuis que je suis né”, a déclaré Vines à ESPN. “Mais vous ne pouvez pas tout contrôler et vous devez simplement travailler aussi dur que possible et espérer que cela suffira pour vous intégrer dans l’équipe.

“J’essaie juste de me concentrer sur le quotidien. Aujourd’hui, nous nous entraînons, le lendemain nous nous entraînons, le lendemain est un match. J’essaie juste de le prendre au jour le jour et de ne pas trop réfléchir.”

Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Bien qu’il puisse être facile de se concentrer pendant l’entraînement ou un match, il est plus difficile d’éliminer toute pensée négative lorsque vous êtes loin du terrain, et c’est une réalité que reconnaît son coéquipier Mark McKenzie.

“Bien sûr, c’est toujours à l’arrière de votre tête. Chaque joueur sait que la Coupe du monde approche”, a-t-il déclaré. “Donc, même si vous pouvez dire:” Ouais, je l’ai bloqué “, non, vous vous asseyez et vous rentrez chez vous et vous vous dites:” Nous sommes dans des semaines à ce stade “, vous savez? Avant cela, vous” Je suis comme, “Oh, ça tourne.” C’est quelque chose dont tout le monde est conscient. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer sur l’avenir parce que vous ne savez pas ce qu’il vous réserve. Donc, la chose la plus importante est d’être présent, d’être dans l’instant présent, d’utiliser cette opportunité ici dans le camp.”

Il est ouvert au débat à quel point l’annonce de la liste du 9 novembre a un impact sur les performances de certains joueurs. Lors de la défaite 2-0 de vendredi dernier contre le Japon, les États-Unis ont été le plus déçus par les joueurs dont les places dans l’alignement semblent les plus sûres. Et tandis que Vines se débattait également, il a déclaré que l’ambiance dominante qu’il ressentait était la confiance de Berhalter et du reste du personnel d’entraîneurs.

“Surtout si vous commencez le jeu, [Berhalter] vous fait confiance, vous n’avez donc pas peur de faire des erreurs”, a-t-il déclaré. “Vous êtes simplement plus concentré sur la façon dont vous pouvez aider l’équipe.”

Le défenseur Vines est l’un des nombreux joueurs qui espèrent se démarquer suffisamment pour se qualifier pour Qatar 2022, mais le temps presse pour faire cette impression. NORBERT SCHMIDT/AFP via Getty Images

Pour McKenzie, le fait qu’il soit même ici avec les États-Unis est un bonus. Le défenseur du KRC Genk a été initialement exclu de la liste, pour être ajouté lorsque Chris Richards de Crystal Palace et Cameron Carter-Vickers du Celtic ont tous deux été contraints de se retirer en raison d’une blessure. Il n’a fait aucun mal à ses espoirs lors d’un solide relais de 45 minutes contre le Japon.

McKenzie a ajouté que l’esprit au sein de l’équipe est toujours positif, quelle que soit la probabilité qu’un joueur aille au Qatar. L’accent est maintenant mis sur la façon de réparer ce qui était clairement une mauvaise performance à l’échelle de l’équipe contre le Samurai Blue.

“Je n’ai pas l’impression qu’il y ait cette tension au sein de l’équipe où vous avez l’impression de marcher sur des épingles et des aiguilles, où les gars sont si énervés au point de s’effondrer”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est la fin commerciale de la préparation de la Coupe du monde et je pense que tout le monde s’en rend compte et comprend que vous devez tirer les leçons du Japon et les transmettre à l’Arabie saoudite et terminer cette période ensemble en hauteur.

“Le groupe est toujours soudé, le groupe est toujours ensemble. Le groupe est toujours concentré sur la préparation de toutes les facettes du jeu.”

Passes complétées dans le tiers offensif jusqu'à présent : Japon 35#USMNT 4

Il y a une autre raison de ne pas considérer le camp actuel comme une entreprise du tout ou rien. Il n’en reste pas moins qu’après le match de mardi, les joueurs auront environ sept matchs à jouer avec leurs clubs avant l’annonce de la composition, ce qui équivaut à un ultime effort pour impressionner Berhalter et prouver qu’ils méritent d’être dans l’avion.

Les semaines peuvent sembler une éternité en termes d’attente pour le 9 novembre, mais elles défilent également à mesure que chaque match est joué.

“Vous ne savez pas ce qui va se passer d’ici là”, a déclaré McKenzie à propos de l’annonce de la liste. “Des choses folles se produisent, où les gars qui étaient censés être des serrures à coup sûr finissent par perdre leur forme et ne sont plus vraiment pris en compte. De plus, les gars qui dorment finissent par entrer dans le tournoi. Les gars qui devraient être là se blessent avant — il y a tous ces différents facteurs et variables qui jouent là-dedans.”

Cela soulève un autre élément gênant pour les joueurs lors de la préparation de l’annonce de la liste : celui de rester en bonne santé et comment cela affecte le niveau d’agressivité d’un joueur. Il y a eu un manque de mordant notable des États-Unis contre le Japon, comme en témoigne le fait que les Américains n’ont commis que trois fautes contre les 16 du Japon. On pourrait espérer que les États-Unis joueront avec plus d’assurance contre les Saoudiens.

McKenzie, s’il voit le terrain, n’est pas du genre à s’inquiéter pour sa santé.

“Si vous pensez à une blessure, cela va probablement vous frapper”, a déclaré McKenzie. “Et si vous commencez à penser à la façon dont” Eh bien, je ne vais pas faire trop de tacles ici “, cela peut nuire à votre jeu à long terme. Si vous ne jouez qu’à 70% parce que vous êtes en pensant déjà à environ trois ou quatre semaines pour la sélection de la liste, cela ne vous sera pas avantageux de commencer à vous retirer de votre jeu. »

Certes, un joueur dans la position de McKenzie n’a pas d’autre choix que d’aller à fond, et compte tenu de la façon dont il a obtenu une place de titulaire au niveau du club après de longues périodes de lutte, il ne va pas reculer maintenant. Mardi révélera comment le reste de ses coéquipiers américains gèrent le moment, ainsi que les semaines et les matchs qui suivent.