Les joueurs de l’USMNT arrivent au Qatar pour la Coupe du monde : photos

Dans dix jours, les joueurs de l’USMNT sélectionnés par Gregg Berhalter entament leur conquête de la Coupe du monde au Qatar.

Alors que certains joueurs jouent pour des clubs européens, ceux qui représentent les clubs de la Major League Soccer sont terminés pour la saison. Ils sont donc parmi les premiers à arriver au Qatar pour le tournoi.

Par exemple, Walker Zimmerman du Nashville SC, l’attaquant des Sounders de Seattle Jordan Morris et Jesús Ferreira du FC Dallas se sont tous envolés pour le Qatar. Au total, neuf joueurs de l’USMNT ont atterri au Qatar pour la Coupe du monde tôt le 11 novembre. Le reste de l’équipe les rejoint peu après ce week-end à venir. Le calendrier des clubs européens prend une pause de six semaines pour la Coupe du monde.

Les six autres joueurs de la MLS sont Sean Johnson (NYCFC), Kellyn Acosta (LAFC), Shaq Moore (Nashville SC), Aaron Long (New York Red Bulls), Cristian Roldan (Seattle Sounders) et Deandre Yedlin (Inter Miami). Yedlin est un choix particulièrement intéressant. Il est le seul joueur de l’équipe à avoir une expérience de la Coupe du monde. Chacun des 25 autres joueurs, s’ils jouent, fait ses débuts en Coupe du monde.

Les joueurs de l’USMNT arrivent au Qatar

L’équipe représentant les États-Unis commencera son tournoi le lundi 21 novembre contre le Pays de Galles. Le groupe américain comprend également l’Angleterre et l’Iran. Il y a des attentes mitigées pour les États-Unis lors de cette Coupe du monde.

L’USMNT a la plus jeune équipe participant à la Coupe du monde, du moins en fonction de l’âge moyen des joueurs lors des qualifications. Il y a trois adolescents, Gio Reyna, Yunus Musah et Joe Scally. Au total, il y a 15 joueurs âgés de 25 ans ou moins. Par conséquent, l’âge moyen de l’USMNT d’un peu plus de 24 ans est remarquable.

Cela étant dit, les États-Unis s’attendront à sortir du groupe. Alors que l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran présentent un défi individuellement, les États-Unis sont sortis du groupe lors de chacune de leurs deux dernières apparitions à la Coupe du monde, 2010 et 2014.

Tout commence lors de ce premier match contre le Pays de Galles.

