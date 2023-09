Les joueurs de l’US Open saluent leur soutien alors que diverses foules de tennis font du bruit | Actualités tennistiques

New York, États-Unis – Lorsque Taylor Townsend a disputé son deuxième match au tournoi de tennis de l’US Open cette année, elle aurait pu penser qu’elle était à Rio de Janeiro plutôt qu’à New York.

Bien que Townsend soit américaine et bénéficie du soutien de la foule, le bruit en faveur de son adversaire, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, était sans doute plus fort.

Townsend a quand même remporté le match, mais n’a pas été contrariée de faire face à une foule encourageant son adversaire à domicile.

«Je suis littéralement sorti du terrain, j’étais comme, c’était tellement enflammé. C’était tellement amusant. L’énergie. Je n’ai jamais assisté à un match de football professionnel… J’avais l’impression que c’était l’ambiance. C’était comme s’ils chantaient… puis les gens pour moi commençaient à chanter, allant et venant », a déclaré le numéro 132 mondial.

« C’était vraiment cool… c’est probablement l’un des matchs les plus amusants que j’ai joué en termes de soutien du public. Je me nourrissais vraiment de cette énergie.

Pour tous ceux qui assistent régulièrement à l’US Open, cette énergie n’est pas une surprise.

Chaque année, pendant deux semaines, le Billie Jean King National Tennis Center de New York se transforme en un microcosme de sa ville hôte multiculturelle. Le Queens, l’arrondissement de New York qui accueille le tournoi, est particulièrement diversifié – avec d’importantes populations asiatiques, moyen-orientales et latino-américaines. Selon les données du recensement47 pour cent de la population du Queens est née dans un pays étranger.

Ces données démographiques se reflètent dans la foule tout au long des deux semaines – lors du match Townsend-Haddad Maia par exemple, à travers une mer de maillots de football brésiliens et des chants dans les tribunes du Court 17 la semaine dernière.

« C’est très cool de voir des Brésiliens dans la foule… Le Brésil a beaucoup de tradition dans le sport – soutenir nos joueurs comme dans le football. Et le tennis devient de plus en plus populaire au Brésil », a déclaré Vinicius Palermo Thome, en regardant la joueuse de double brésilienne Luisa Stefani cette semaine.

« Il y a beaucoup de gens qui portent des maillots brésiliens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne les portent pas mais qui sont brésiliens. J’entends beaucoup de portugais [in the crowd].»

C’est un sentiment similaire pour Joao Pedro, un autre fan brésilien qui s’est rendu à New York avec sa famille, comme ils l’ont fait pour d’autres tournois aux États-Unis.

« Là où nous pouvons, nous pouvons aller soutenir et encourager… C’est très cool. Nous allons regarder tout le tournoi et tous les joueurs, mais quand nous voyons un joueur brésilien, c’est incroyable.

Le festival multiculturel qu’est devenu l’US Open va à l’encontre de l’image que beaucoup se font du tennis – un country club blanc inaccessible aux personnes de couleur. Et c’est un contraste particulièrement évident lorsqu’on compare les foules de l’US Open et de Wimbledon – le Grand Chelem londonien qui le précède dans le calendrier du tennis.

« Il y a une foule remarquablement peu diversifiée à Wimbledon… comparez-la à la foule new-yorkaise. Comparez-le au public de l’US Open », a déclaré la présentatrice de tennis Catherine Whitaker lors d’un récent épisode de Le podcast du tennis.

« Le tennis est un sport très historiquement infecté par les classes… et [the UK is] une société tellement criblée par les contraintes de notre système de classes », a déclaré Whitaker.

« J’ai l’impression qu’il y a des pans entiers de la société au Royaume-Uni qui, au fond, n’ont pas l’impression que le tennis est fait pour eux. Et c’est vraiment dommage.

Pour le joueur indien Rohan Bopanna – connu par beaucoup sous le nom de « Bops » – il ne fait aucun doute que les fans indiens présents à New York l’ont propulsé, ainsi que son partenaire australien Matt Ebden, à la finale du double masculin de cette année.

« Ce sont ces petits [things]. Quelqu’un dans la foule vous encourage, « allez Matt » ou « allez Bops ». Cela fait une différence en fin de compte. Je pense donc que nous remercions définitivement tout le soutien que nous recevons. C’est fabuleux. »

Ebden est d’accord : « Nous avons bénéficié d’un fort soutien, en particulier de la part du public indien. Nous voulions donc l’utiliser.

Comme Haddad Maia contre Townsend, Ebden était particulièrement conscient du soutien que lui et Bopanna recevaient contre une paire américaine en quarts de finale.

« Je me souviens quand nous sommes sortis pour le match. Et nous sommes à l’US Open et affrontons deux Américains en quarts de finale. Et ils sont sortis. Et puis nous sommes sortis et la foule était beaucoup plus bruyante quand nous sommes sortis. Alors je me suis dit : « Oh wow, c’est génial ».

Bien entendu, cette attention accrue s’accompagne d’une pression supplémentaire. Bien qu’elle ait été la favorite de son match contre Townsend – tant en termes de soutien du public que de classement – ​​Haddad Maia a perdu.

Et Ons Jabeur, le pionnier arabe et musulman tunisien qui a atteint trois finales du Grand Chelem au cours des deux dernières saisons, est également sorti tôt ici.

Mais après sa défaite, Jabeur – qui bénéficiait de nombreux soutiens à New York – n’a pas tardé à souligner que, dans l’ensemble, les avantages de ce soutien l’emportaient sur la pression qu’il engendrait.

« Je pense que j’essaie de m’y habituer… Décidément, je veux que le monde arabe, le monde africain, soit fier de moi. J’apprends à gérer leurs attentes. » a déclaré le numéro six mondial.

« Mais oui, honnêtement, je ne vois rien de négatif là-dedans, seulement du positif. Je ne peux pas vous dire combien de messages je reçois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à l’extérieur.

« Quand je vais dans un pays, il y a toujours des femmes ou des hommes arabes qui me soutiennent. Cela signifie beaucoup pour moi et me pousse toujours à faire mieux.