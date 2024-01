Les joueurs de l’UCF “sans classe” pour la célébration de Horns Down

L’entraîneur du Texas, Rodney Terry, s’est offusqué de la façon dont l’UCF a célébré sa victoire surprise contre les Longhorns mercredi soir.

Quelques instants après une défaite décourageante de 77-71 à domicile contre l’UCF mercredi soir, l’entraîneur de basket-ball masculin du Texas, Rodney Terry, s’est offusqué de la façon dont certains des Chevaliers célébraient.

Une poignée de joueurs de l’UCF se sont moqués du signe emblématique de la main Hook ‘Em Horns du Texas en levant les bras et en affichant le tristement célèbre geste Horns Down.

En parcourant la ligne de poignée de main d’après-match, Terry crié à plusieurs reprises “C’est sans classe” chez les joueurs de l’UCF et leur a dit: “Ne faites pas ça.” Terry était encore en colère 30 minutes plus tard lorsqu’il a évoqué l’incident lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Quand vous faites ce genre de choses, cela semble très sans classe et on dirait aussi que vous espériez simplement gagner”, a déclaré Terry. « Nous n’entrons jamais dans des matchs en essayant d’espérer gagner. Nous entrons dans les matchs en espérant gagner. Nous n’agissons donc pas ainsi. Nous espérons gagner. Nous ne sautons pas de haut en bas et agissons comme si nous avions gagné le championnat national. Nous ne marchons certainement pas sur le terrain de quelqu’un pour agir de manière folle et essayer de le montrer de quelque manière que ce soit. Nous ne faisons pas ça.

« Vous avez gagné, les gars. Hé, on vous serre la main et on vous tire notre chapeau, mais nous n’allons pas vous laisser agir de cette façon dans notre immeuble. Vous n’allez pas baisser les bras et faire toutes ces bêtises. »

L’entraîneur de l’UCF, Johnny Dawkins, a déclaré aux journalistes après le match que Terry était « un homme formidable » et qu’il avait « beaucoup de respect » pour le programme texan. Dawkins a déclaré qu’il examinerait les images et a promis: “Si notre personnel doit prendre des mesures, je le ferai.”

Lorsque Dawkins regarde la vidéo de l’incident de la poignée de main, il pourrait être surpris de voir à quel point la célébration de ses joueurs a été apprivoisée. Ils ne semblent pas montrer les cornes aux visages des joueurs texans. Ce n’était pas l’atrocité que Terry prétendait être.

La plus grande préoccupation de Terry devrait être l’incapacité de sa propre équipe à protéger une avance de 15 points en seconde période. Les Longhorns n’ont marqué que quatre paniers au cours des 12 dernières minutes du match, faisant suite à une terrible défaite sur la route contre la Virginie occidentale, surpeuplée, par un autre revers coûteux contre une équipe méconnue de l’UCF au milieu de sa première saison dans le Big 12.

Perdre des parties gagnables est particulièrement préjudiciable dans le Big 12 de cette année, car il n’y a pas beaucoup de cadeaux disponibles. Seuls la Virginie occidentale, l’État de l’Oklahoma et l’UCF sont inférieurs au 54e rang du pays, selon Classement de Ken Pomeroy.

Désormais 12-5 au total mais 1-3 dans le Big 12, le Texas est sur le point de se lancer dans une série de matchs contre une concurrence acharnée. En attendant le Texas les trois prochaines semaines : Baylor, à Oklahoma, à BYU, Houston, à TCU, Iowa State. Et même si les Longhorns survivent d’une manière ou d’une autre, les matchs sur route à Houston, Kansas, Texas Tech et Baylor restent avant le début des séries éliminatoires.

KenPom prévoit que le Texas terminera 17-14 au total et 6-12 en championnat.

Cela ne garantirait probablement pas aux Longhorns une candidature au tournoi de la NCAA.

La bonne nouvelle pour Terry est que le remède à ses deux problèmes est le même. Pour revenir au tournoi de la NCAA et empêcher leurs adversaires de célébrer à leurs dépens, les Longhorns doivent commencer à accumuler encore plus de victoires.