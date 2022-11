Les joueurs de LaMoille et de l’Ohio de la coopérative Amboy parlent d’aller à la finale de l’État I8FA – Shaw Local

Le rédacteur en chef de la BCR Sports, Kevin Hieronymus, a demandé aux membres de la coopérative de football d’Amboy de l’Ohio et de LaMoille ce que la course des Clippers au match de championnat de l’Illinois 8-Man Football Association State vendredi soir signifie pour eux et leurs villes. Voici leurs réponses :

Troy Anderson – Junior de l’Ohio

«Aller à l’État est un gros problème pour notre petite ville. L’Ohio n’est allé dans l’État qu’une seule fois pour le basket-ball il y a près de 40 ans. Je pense que c’est vraiment cool de voir la ville se rassembler, se décorer et être vraiment excitée. C’est incroyable de se promener dans les couloirs de l’école qui sont parés de rouge et de noir avec des tonnes d’affiches. J’adore voir comment la ville s’est réunie pour soutenir notre équipe et les voir être aussi enthousiastes que nous pour le match.

Vinnie Zambruski – Ohio junior

« Je veux dire que c’est génial. Sentir toute une ville derrière soi est une sensation incroyable. Mais ce n’est pas qu’une ville, ce sont les trois. Je viens de l’Ohio et ils n’ont montré que du soutien pour notre équipe et m’ont fait savoir, ainsi qu’à Troy Anderson, à quel point ils nous soutiennent et nous soutiennent vraiment. Et aller à l’état, c’est vraiment me montrer, ainsi qu’à tous les autres gars, où le travail acharné peut vous mener. Nous avons travaillé extrêmement dur et tout a payé. Nous avons changé les attentes pour Amboy Football et nous espérons maintenir ces attentes ce vendredi.

Ohio junior Vincent Zembruski (58) et Troy Anderson (7)

Connor Deering – étudiant de première année à LaMoille

“J’espère que nous gagnerons cette bague, ce serait génial.”

Edward Fry – étudiant en deuxième année de LaMoille

“L’État signifie beaucoup pour moi et c’est un objectif depuis deux ans et cela a ramené beaucoup de bonheur, d’excitation et d’esprit dans toutes les villes.”

Brayden Klein – étudiant en deuxième année de LaMoille

«Je vais dire que c’est un sentiment incroyable dans la façon dont la ville montre un grand soutien et de l’enthousiasme, l’école a également un environnement formidable dans la façon dont elle a ramené tant d’esprit scolaire. Et je suis très confiant en mon équipe pour le match de ce vendredi.

Ian Sundberg – LaMoille junior

“Aller à l’état est excitant pour moi et aller à l’état a apporté beaucoup d’excitation à mon école et à la ville.”

Tate Sundberg – étudiant en deuxième année de LaMoille

“L’état signifie beaucoup pour moi parce que j’étais dans l’équipe l’année dernière lorsque nous avons perdu en demi-finale contre Orangeville, nous avons fixé notre objectif l’année dernière que nous allons déclarer. Cela a ramené beaucoup d’esprit scolaire à la fois dans la ville et dans les écoles.

Cody Winn – étudiant de première année à LaMoille

“Aller à l’état signifie beaucoup pour l’équipe et la communauté. Cela fait un moment que nous n’avons pas eu une opportunité comme celle-ci, donc cela a certainement apporté beaucoup d’enthousiasme et d’attention à notre équipe et maintenant nous devons juste y aller et faire le travail.

Noter: Le junior de LaMoille Giovanni Gatza n’a pas répondu