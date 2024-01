Les joueurs de l’Alabama “ne fuient pas le changement”, impatients de vivre l’ère DeBoer

Avec les nouvelles de transfert tourbillonnant autour du programme de football de l’Alabama depuis la retraite de Nick Saban, plusieurs joueurs clés qui ont décidé de rester ont déclaré mercredi à ESPN qu’il n’y avait pas de panique au sein du complexe du football, seulement de l’optimisme pour la suite sous la direction du nouvel entraîneur Kalen DeBoer.

“Certains gars sont partis et leur souhaitent bonne chance, mais cela ne change rien aux standards de l’Alabama ni à notre conviction que l’entraîneur DeBoer va nous mener là où nous voulons être, en remportant des championnats”, a déclaré le secondeur intérieur partant. Deontae Lawson, qui a raté le repêchage de la NFL pour revenir pour sa saison junior en chemise rouge. “Nous savons ce que nous pouvons accomplir et savons qu’il a gagné partout où il est allé. Nous allons continuer dans cette voie. Ce sera une histoire merveilleuse et nous sommes prêts à l’accepter.”

DeBoer a été nommé la semaine dernière pour remplacer Saban, qui a remporté six championnats nationaux au cours d’une carrière légendaire de 17 ans en Alabama. Le Crimson Tide a accueilli 25 joueurs sur le portail de transfert cette intersaison, dont la sécurité Caleb Downs et le plaqueur offensif. Kadyn Proctor mercredi. Les deux joueurs ont remporté les honneurs Freshman All-America cette saison. Le receveur Isaiah Bond a été transféré au Texas dimanche.

Garde offensif junior Tyler Bookerqui a débuté en Alabama depuis sa première saison, comprend que la réalité du football universitaire à l’ère du portail de transfert et de NIL est que les joueurs vont et viennent, surtout lorsqu’un entraîneur du calibre de Saban prend sa retraite.

“Je veux leur souhaiter bonne chance partout où ils vont, mais ce n’est pas parce que l’entraîneur Saban est parti que le standard a disparu. Il nous a enseigné ce standard”, a déclaré Booker. “En réalité, cela se résume à : “Pourquoi es-tu venu à l’école ?” Je suis évidemment venu en Alabama pour jouer pour l’entraîneur Saban et respecter ses standards, pour être mis au défi chaque jour et être tenu responsable par mes coéquipiers, les gens dans ce bâtiment et les fans.

“Aucune somme d’argent ne pourrait m’acheter l’Alabama et mon héritage ici.”

Stratège Jalen Milroequi a terminé sixième lors du vote pour le trophée Heisman en 2023, a hâte de jouer dans l’offensive de DeBoer. Michael Penix Jr. s’est épanoui sous DeBoer et le nouveau coordinateur offensif de l’Alabama, Ryan Grubb, à Washington. Penix a réussi 9 544 verges et 67 touchés au cours des deux dernières saisons après son transfert de l’Indiana.

“L’entraîneur DeBoer se démarque comme l’un des entraîneurs de football universitaire les plus talentueux et les plus accomplis”, a déclaré Milroe. “Son style de coaching et son approche apportent une bonne énergie à l’équipe.”

Malachie Moorecapitaine permanent de l’équipe et arrière défensif le plus polyvalent de l’Alabama, a déclaré que l’énergie était l’une des choses qui lui ont le plus marqué lorsque DeBoer a rencontré un groupe de chefs d’équipe après la première réunion avec toute l’équipe vendredi.

“On pouvait sentir cette énergie, cette énergie positive, et aussi à quel point il était ouvert à l’écoute de nos opinions, de celles des joueurs”, a déclaré Moore, un senior de cinquième année. “Nous avons fait nos propres devoirs en tant que joueurs. Ce mec a gagné partout. Son niveau est le même que le nôtre, pour soulever ce trophée à la fin de l’année. Il était à une victoire l’année dernière, et cela met un point positif. son épaule. Nous en avons définitivement un sur la nôtre avec la façon dont la saison s’est terminée.

“Nous travaillons vers le même objectif, et cette fois avec sa vision.”

L’une des choses que DeBoer a dit aux joueurs était “non négociable”, c’est que l’équipe de l’Alabama serait une famille.

“Nous allons gagner ensemble”, a déclaré Booker. “Plus nous sommes proches, mieux nous sommes.”

Lawson, qui était deuxième de l’équipe la saison dernière avec 67 plaqués au total, a déclaré que même si cela peut « sembler un peu difficile en ce moment » avec le départ de certains joueurs, cette transition n’a fait que renforcer le lien entre les joueurs qui sont restés.

“Nous avons accepté le changement et, en tant que groupe, nous voulons terminer ce que nous avons commencé”, a déclaré Lawson. “Nous ne fuyons pas le changement. Nous y adhérons et savons que nous sommes entre de bonnes mains. Nous avons pleinement confiance en l’entraîneur DeBoer et les entraîneurs qu’il fait appel.”

Booker est originaire de New Haven, dans le Connecticut, et a joué à l’IMG Academy en Floride. Il était le 10e espoir du classement de recrutement ESPN 300 en 2022. Il a compris le microscope sous lequel il serait placé lorsqu’il a signé avec l’Alabama et le fait encore plus maintenant, d’autant plus que l’équipe de 2024 est la première de l’ère post-Saban. .

“Tout le monde va nous regarder. Nous savons tous que nous allons faire partie de la première équipe après l’entraîneur Saban, mais c’est une chance de consolider notre héritage, de remporter un championnat sous la direction de l’entraîneur DeBoer”, a déclaré Booker. “Oui, nous avons perdu quelques gars, de très bons joueurs, mais nous avons toujours un bon noyau de jeunes. Et vous avez vu ce que l’entraîneur DeBoer a fait avec ses équipes partout ailleurs. Il tire le meilleur parti de son joueurs, et il connaît le genre de joueurs qu’il faut pour remporter des championnats.

L’une des choses qui a le plus marqué les joueurs de l’Alabama était que DeBoer, malgré la constitution d’une équipe de championnat Pac-12 à Washington et que les Huskies se dirigeaient vers le Big Ten la saison prochaine, n’avait pas peur de relever un défi aussi intimidant que de suivre un légende comme Saban.

“Il est passionné. C’est pourquoi il est ici, pour remporter des championnats, et nous avons encore des joueurs d’élite dans notre effectif pour le faire”, a déclaré Lawson. “Je suis sûr qu’il aura encore plus de joueurs d’élite à mesure que nous avancerons, car ils voudront jouer pour lui.”

Booker a plaisanté en disant que suivre les traces de Saban n’était pas pour tout le monde. Non seulement l’Alabama a remporté six championnats nationaux sous Saban, mais le Crimson Tide a remporté 11 matchs ou plus au cours de 15 des 16 dernières saisons sous sa direction. Ils ont remporté deux des trois derniers championnats de la SEC, battant à chaque fois la Géorgie n°1, et ont participé aux éliminatoires du football universitaire pendant presque deux ans de son existence.

“Avec nos fans, et j’aime nos fans, mais ils sont vraiment durs”, a déclaré Booker. “Suivre le plus grand entraîneur de tous les temps est une chose courageuse à faire, et cela allait être pour celui qu’ils recruteraient. Mais l’entraîneur DeBoer est prêt pour cela. Je suis ravi d’aller là-bas avec lui et de voir ce que nous pouvons Les gens nous ont exclus après le match du Texas, puis celui du sud de la Floride cette année, et nous avons atteint les séries éliminatoires. Les gens nous compteront à nouveau parce que nous avons perdu l’entraîneur Saban et quelques gars contre le portail.

“Nous savons ce qu’ils pensent de nous, alors allons-y et prouvons-leur encore une fois qu’ils ont tort.”

Moore a ajouté : “J’ai dit à l’entraîneur DeBoer le soir de notre rencontre qu’il fallait un homme pour venir ici derrière l’entraîneur Saban et assumer ce travail. Et puis vous vous asseyez là et écoutez la vision qu’il a pour ce programme, et cela dit un beaucoup de choses sur lui et sur qui il est.”