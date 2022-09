Les joueurs de la WNBA évitent la Russie et choisissent d’autres endroits pour jouer

SYDNEY (AP) – Les déboires juridiques très médiatisés de Brittney Griner en Russie et l’invasion de l’Ukraine par le pays ont poussé les meilleurs joueurs de la WNBA à emmener leurs talents ailleurs cette intersaison.

Au cours des dernières décennies, la Russie a été la destination préférée des joueurs de la WNBA pendant l’intersaison en raison des salaires élevés pouvant dépasser 1 million de dollars et des ressources et équipements que les équipes leur ont offerts.

Tout cela a pris fin brutalement.

“Honnêtement, mon séjour en Russie a été merveilleux, mais surtout avec BG toujours détenue à tort là-bas, personne n’ira là-bas tant qu’elle ne sera pas à la maison”, a déclaré Breanna Stewart, une coéquipière de Griner dans l’équipe russe qui a payé le duo des millions. “Je pense que, vous savez, maintenant, les gens veulent aller à l’étranger et si l’argent n’est pas très différent, ils veulent être dans un meilleur endroit”,

Griner a été arrêté en février, puis détenu et plus tard condamné pour possession de drogue lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Griner a été condamné le mois dernier à neuf ans de prison.

Maintenant, Stewart et d’autres All-Stars de la WNBA, dont Jonquel Jones et Courtney Vandersloot – qui ont également gagné des millions de dollars en jouant en Russie – vont ailleurs cet hiver. Tous trois ont joué pour Ekaterinbourg, la même équipe russe que Griner. Ce club a remporté cinq titres de l’EuroLeague au cours des huit dernières saisons et domine depuis près de deux décennies avec les anciens grands DeLisha Milton Jones et Diana Taurasi qui y jouent.

Près d’une douzaine de joueuses de la WNBA ont concouru en Russie l’hiver dernier et aucune d’entre elles ne repart cette année.

Après le tournoi de la Coupe du monde, Stewart se rend en Turquie pour jouer pour Fenerbahçe. Les meilleurs joueurs peuvent gagner quelques centaines de milliers de dollars en jouant en Turquie, bien moins que leurs salaires russes. Jouer en Turquie permet également à Stewart de se rapprocher de la famille de sa femme en Espagne.

“Vous voulez avoir un meilleur style de vie, une meilleure expérience hors du terrain et continuer à apprécier les autres pays”, a déclaré Stewart.

Comme Stewart, Vandersloot ne retourne pas non plus en Russie, choisissant de jouer en Hongrie où elle a obtenu la citoyenneté en 2016.

“Je suis Hongrois. Je pensais que ce serait spécial puisque je n’y ai pas joué depuis que j’ai obtenu la citoyenneté », a déclaré Vandersloot.

La garde de 33 ans a déclaré que beaucoup de choses devraient changer avant qu’elle n’envisage de retourner en Russie pour jouer, même si elle garde de bons souvenirs du peuple russe.

“Le problème, c’est que nous avons été si bien traités par notre club et avons noué des relations si solides avec ces gens, je ne fermerais jamais la porte à cela”, a-t-elle déclaré. “Toute la situation avec BG fait qu’il est vraiment difficile de penser qu’il est sûr pour quiconque d’y retourner en ce moment.”

Jones rejoindra Stewart en Turquie, jouant pour Mersin. Jones, 6 pieds 6 pouces, a déclaré qu’elle envisagerait de retourner en Russie si les choses changeaient politiquement et que Griner était de retour aux États-Unis.

La situation de Griner pèse également lourdement sur l’esprit des jeunes joueurs de la WNBA.

Rhyne Howard, la recrue de l’année WNBA 2022, joue en Italie cet hiver – sa première expérience à l’étranger. Elle a dit qu’elle était prudente lorsqu’elle décidait où elle voulait jouer.

“Tout le monde va être un peu prudent vu que cette situation se produit”, a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas que les joueurs américains qui ne vont plus en Russie. L’attaquante du Chicago Sky Emma Meesseman, qui joue pour l’équipe nationale belge, avait joué en Russie avec Stewart, Jones et Vandersloot. Elle se dirige également vers la Turquie cette intersaison.

La WNBA a également essayé de faire en sorte que rester à la maison pendant l’intersaison soit une meilleure option pour les joueurs. La commissaire Cathy Engelbert a déclaré lors de la finale de la WNBA que les meilleurs joueurs pourraient gagner jusqu’à 700 000 $ cette année entre le salaire de base, les accords de marketing et les primes. Alors que seuls quelques joueurs sélectionnés pourraient atteindre ce montant, une douzaine environ ont décidé de conclure des accords de marketing de ligue cette intersaison.

AP Sports Writer Jay Cohen a contribué à cette histoire.

Doug Feinberg, Associated Press