Les joueurs de la WNBA disent que le côté troublant de sa montée est le racisme et les menaces

Alors que la WNBA a atteint des sommets cette saison en termes d’audience et de fréquentation, les joueuses affirment que le boom tant convoité dans le basket-ball féminin a eu des conséquences malheureuses. Au cours de ces séries éliminatoires, des athlètes qui seraient normalement concentrés sur la victoire ont plutôt partagé une vague de plaintes d’avoir été la cible d’attaques racistes, misogynes, homophobes et menaçantes.

Selon les joueurs, la montée du harcèlement a eu des conséquences psychologiques. Certains se demandent comment la ligue a considéré leur bien-être, car elle a géré un afflux d’attention qui a suivi la célébrité universitaire de Caitlin Clark et Angel Reese chez les pros.

Quelques joueurs ont pris des mesures plus drastiques, désactivant certains de leurs comptes de réseaux sociaux ou limitant considérablement leur engagement, malgré le potentiel de revenus clair et souvent critique qui découle du marketing direct auprès des fans.

Brittney Griner, centre de Phoenix Mercury, a déclaré que les fans avaient exprimé des railleries racistes à son encontre et à celle d’autres personnes. Reese a déclaré que des images nues d’elle générées par l’IA avaient circulé en ligne.

Le gardien du Connecticut Sun, DiJonai Carrington, a partagé sur Instagram un e-mail graphique qui lui a été envoyé avec des menaces de violence et une insulte raciste, à la suite d’un moment du premier match des séries éliminatoires au cours duquel Carrington a piqué par inadvertance l’un des yeux de Clark. La partenaire de Carrington, NaLyssa Smith, qui joue avec Clark sur Indiana Fever, a écrit sur X que Carrington avait même été suivi.

Alyssa Thomas a déclaré qu’elle et ses coéquipiers du Sun avaient été confrontés à l’intimidation raciste la plus intense qu’elle ait rencontrée au cours des 11 saisons de la WNBA alors qu’ils affrontaient la Fever et mettaient fin à la saison recrue de Clark.

« Avec plus de visibilité, nous voyons plus de ces personnes sortir et dire leurs mots en ligne », a déclaré l’attaquante de Sky Brianna Turner. «Ils parlent, mais je doute fortement qu’ils regardent des jeux ou du contenu. Ils sont juste là pour répandre la haine et semer le désordre en ligne alors qu’ils ne se soucient pas non plus de ce qui se passe dans la WNBA ou des joueurs.

Vous pouvez tous me faire le clown autant que vous voulez, je n’arrêterai jamais de plaider pour le respect des joueurs. Respectueusement, n’hésitez pas à couper le son ou à bloquer si cela est un déclencheur pour vous. S’il vous plaît, protégez votre paix – Brianna Turner (@_Breezy_Briii) 22 septembre 2024

Les messages troublants sont en contradiction avec l’environnement accueillant que la ligue et ses joueurs – dont la majorité sont noirs et de nombreux membres de la communauté LGBTQ+ – ont cherché à créer au cours des trois dernières décennies. Alors qu’elle se bat pour la stabilité financière et la crédibilité auprès des médias et des fans depuis sa création en 1996, la WNBA se considère de plus en plus comme un refuge pour l’inclusivité.

Certains joueurs affirment que l’environnement a été entaché par de nouvelles factions de fans qui apportent une toxicité au sport, traitant la WNBA et ses joueurs comme du fourrage pour des arguments de guerre culturelle au cours d’une période de polarisation dans la société américaine.

«J’apprécie les nouveaux yeux», a déclaré l’attaquante de Sky Isabelle Harrison. « Mais si cela s’accompagne de haine, d’intolérance, de racisme et même de gens qui me ressemblent qui me dénigrent, gardez-le hors ligne parce que c’est tellement blessant et vous ne savez pas comment cela affecte les gens. »

Cette dimension a ajouté une complexité au développement du jeu et à la rivalité entre Clark, qui est blanc, et Reese, qui est noir. Clark a remporté les honneurs de recrue de l’année et a guidé la Fever vers les séries éliminatoires. La saison de Reese s’est terminée début septembre avec une blessure au poignet, mais pas avant qu’elle ait déjà établi des records de la WNBA pour les doubles-doubles et les rebonds consécutifs au cours d’une saison.

L’attaquant de Fever, Aliyah Boston, a déclaré que certaines personnes étaient simplement opportunistes. « Il est facile de s’attacher à Fever parce que nous avons beaucoup d’attention autour de nous en ce moment, et c’est si facile de dire : ‘Eh bien, je suis un fan de Fever, je suis un fan de l’AB, je suis une Caitlin. fan et juste (cracher) de la haine à cause de ça – et ce n’est jamais OK », a-t-elle déclaré.

La tension est montée en début de saison lorsque certains fans et commentateurs sportifs ont accusé les joueurs vétérans de la WNBA d’être jaloux de la célébrité de Clark et ont affirmé qu’elle était ciblée lors des matchs. Même si cette notion a été largement rejetée par les joueurs, les fautes sur Clark sont rapidement devenues des sujets de débat brûlants – avec des conversations dégénérant en insultes personnelles ou pire.

Un éditorial du Chicago Tribune a comparé une grave faute commise sur Clark par le gardien de Sky Chennedy Carter à une « agression », et un membre du Congrès de l’Indiana a écrit une lettre ouverte au commissaire de la WNBA pour exprimer ses griefs concernant la faute. Charles Barkley a fustigé les joueurs de la WNBA pour être « mesquins » et « jaloux » de la popularité de Clark, tandis que Sheryl Swoopes, à plusieurs reprises, a semblé minimiser les distinctions de Clark. La personnalité d’ESPN, Pat McAfee, s’est excusée d’avoir traité Clark de « b—- blanc » dans son émission lors d’un segment dans lequel il réfléchissait à sa célébrité et à sa race.

« Il est décourageant de constater que nous perdons la conversation autour des compétences de ces joueurs et que celle-ci soit éclipsée par la nature politisée de leur présence », a déclaré Ajhanai Keaton, professeur adjoint de gestion sportive à l’UMass Amherst.

L’examen minutieux de Clark tout au long de la saison allait souvent au-delà de son jeu et de ses commentaires sur les matchs.

Sa présence sur les réseaux sociaux se limite principalement aux retweets des publications d’Iowa et de Fever, avec quelques partages de contenu de ses sponsors commerciaux. Elle a récemment créé le buzz en aimant une publication Instagram de Taylor Swift qui soutenait Kamala Harris à la présidence, bien que Clark n’ait pas formellement soutenu Harris elle-même et ait simplement encouragé à voter à l’élection présidentielle de novembre lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son action.

Elle a dénoncé l’utilisation de son nom pour promouvoir des programmes de division en ligne, la qualifiant de « décevante » et « inacceptable ». « Ce ne sont pas des fans », a-t-elle déclaré vendredi. « Ce sont des trolls, et c’est vraiment un mauvais service pour les gens de notre ligue, de l’organisation, de la WNBA. »

Pourtant, une grande partie de la conversation se poursuit indépendamment de sa participation.

« Elle essaie de prendre ses marques, de développer son jeu, de passer au niveau supérieur et d’être sur cette scène plus grande », a déclaré l’attaquant du Liberty de New York Jonquel Jones plus tôt cette saison. « Et elle gère vraiment bien ça. Ce sont les fans qui deviennent fous et qui en font une guerre raciale et tout le reste. »

La ligue a publié la semaine dernière une déclaration condamnant le harcèlement en ligne des joueurs. Mais la commissaire Cathy Engelbert a déjà fait l’objet de critiques, notamment de la part de l’association des joueurs, pour avoir vanté les rivalités de la ligue lorsqu’on lui a demandé dans une interview à CNBC les commentaires « menaçants » que reçoivent les joueurs.

« La ligue aurait dû prendre position il y a longtemps, et ne pas attendre qu’elle devienne aussi profonde et aussi loin sur ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas », a déclaré la garde de la Liberté Sabrina Ionescu.



La garde solaire DiJonai Carrington a déclaré qu’elle avait été la cible de messages menaçants cette saison. (Elsa/Getty)

Le gardien des Aces de Las Vegas, Chelsea Gray, lorsqu’on lui a demandé comment la ligue aurait pu protéger les joueurs tout au long de la saison, a répondu : « Ils ont probablement fait une déclaration plus tôt que ce qu’ils ont fait. »

La récente déclaration de la WNBA mentionne l’implication des forces de l’ordre lorsque cela est nécessaire pour protéger les joueurs. La ligue surveille les menaces en ligne et travaille avec les équipes et les arènes sur les questions de sécurité, ainsi qu’avec les forces de l’ordre locales, si nécessaire. Il utilise la sécurité sur chaque marché pour aider les joueurs. Les 12 équipes disposent également de services de sécurité dédiés qui les accompagnent aux matchs.

Le Chicago Sky a introduit cette saison un partenariat avec une société d’applications qui utilise l’IA pour empêcher les joueurs de voir directement les publications négatives à leur sujet sur leur téléphone. Avant le début de la saison, la WNBA a fourni des informations et des ressources aux joueurs sur la santé mentale dans le cadre d’une réunion annuelle de routine.

L’attaquante de Liberty Breanna Stewart, qui a déclaré avoir signalé certains messages aux responsables de l’équipe, souhaite que la ligue organise davantage de sessions axées sur la lutte contre le harcèlement sur Internet. « Il pourrait probablement y avoir plus de formation », a-t-elle déclaré. « Que devez-vous faire si vous recevez ces messages ? »



Certains joueurs ont déclaré avoir supprimé les applications de réseaux sociaux, en particulier X, pour éviter les attaques, mais cela peut avoir un coût. Les accords de parrainage dépendent souvent de l’engagement des fans en ligne. Un suivi solide sur les réseaux sociaux peut devenir une source clé de revenus. C’est particulièrement important dans une ligue où le salaire moyen des joueurs est d’environ 110 000 $ cette saison, selon HerHoopStats – un chiffre bien inférieur à ce que gagnent la plupart des athlètes professionnels masculins dans les meilleures ligues nord-américaines.

La garde des Sparks Zia Cooke a déclaré qu’elle avait désactivé son compte X plus tôt cette saison pour éviter les commentaires négatifs, mais qu’elle était restée sur TikTok et Instagram en raison de potentiels revenus supplémentaires. « Si cela ne tenait vraiment qu’à moi, je désactiverais tous mes comptes simplement parce que j’essaie de rester mentalement enfermée dans le basket-ball et de trouver ma voie dans ce jeu », a-t-elle déclaré.

Boston a déclaré qu’elle avait supprimé certains de ses comptes de médias sociaux pour éviter les critiques au vitriol alors que la Fever avait pris un départ de 1-8 cette saison.

La propagation des paris sportifs légalisés aux États-Unis est également devenue une incitation pour les fans à envoyer des messages de colère aux joueurs de la WNBA. L’aile de rêve Rhyne Howard a déclaré qu’elle avait reçu des messages de menaces au sujet de ses « parlays aléatoires gâchés » après de mauvaises performances, une plainte également entendue dans les ligues masculines.

Mais souvent, ont déclaré les joueurs de la WNBA, les attaques contre eux semblent beaucoup plus personnelles, axées sur leur identité raciale et sexuelle plutôt que sur leurs capacités de basket-ball.

« Notre monde est tellement polarisé sur la race », a déclaré le professeur Ketra Armstrong, directrice du Centre pour la race et l’origine ethnique dans le sport de l’Université du Michigan. « Quand les gens parlent de race, ils privilégient souvent la blancheur, et lorsqu’ils parlent de genre, ils privilégient la masculinité. Ce n’est pas propre au sport, ce n’est pas propre à Caitlin Clark. Le monde est ainsi ainsi dans tous les domaines, que ce soit en politique, dans le monde des affaires, dans les mouvements sociaux ou dans le domaine des droits civiques.»

Reese, qui compte plus de 4 millions de followers sur Instagram et plus de 600 000 sur X, a maintenu un flux constant d’engagement même si elle a été fréquemment critiquée. Elle a déclaré qu’elle avait parfois besoin de prendre des pauses sur les réseaux sociaux pour éviter le vitriol et qu’elle s’appuyait sur le soutien solide de son entourage.

« Nous sommes toujours humains », a déclaré Reese, ajoutant : « Parfois, nous devons prendre du temps. »

— L’Athlétisme’Grace Raynor et Sabreena Merchant ont contribué à ce rapport.

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétisme; Photo : iStock)