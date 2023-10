Les joueurs de la Pro League saoudienne dominent la liste annuelle des gains de Forbes

La Saudi Pro League a énormément d’argent à dépenser pour ses joueurs.

Une fenêtre estivale au cours de laquelle ils ont dépensé beaucoup d’argent pour recruter certaines des plus grandes stars du monde a influencé l’échelle de richesse dans ce sport.

La liste annuelle des joueurs de football les mieux payés au monde par Forbes a été libéré vendredi. Comme on pouvait s’y attendre, le tableau de cette année présente bon nombre des joueurs les plus populaires de ce sport.

Cependant, il y a un nouveau joueur au sommet des classements grâce à d’importantes activités de transfert au Moyen-Orient.

Cristiano Ronaldo est désormais de nouveau en tête de liste des joueurs les mieux payés. Il est arrivé en tête du classement pour la dernière fois en 2021. La superstar portugaise était alors troisième du classement par Forbes l’année dernière. Cependant, un déménagement en Arabie Saoudite a alimenté la remontée de Ronaldo dans les classements.

Ronaldo et Messi de retour au sommet du classement Forbes

Selon le magazine économique américain, Ronaldo engrange actuellement 260 millions de dollars de revenus annuels totaux. Cela comprend la réception d’un salaire d’Al Nassr de 200 millions de dollars, ainsi que des revenus supplémentaires hors terrain. Les gains massifs sont en réalité près du double de ceux de Lionel Messi, deuxième.

Le passage de l’Argentin à la Major League Soccer a également contribué à augmenter le revenu annuel de Messi. Même s’il était également deuxième au classement de l’année dernière, la superstar a augmenté ses revenus d’environ 12 % par rapport à l’année dernière. Messi, cependant, gagne actuellement plus d’argent grâce aux contrats de parrainage qu’avec son salaire à l’Inter Miami. Néanmoins, Messi devient le premier joueur de la MLS à figurer sur la liste depuis David Beckham en 2012.

Mbappé détrôné, quatre joueurs de la Pro League saoudienne figurent dans le top 10 de la liste d’argent

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été détrôné en tant que footballeur le mieux payé au monde. Le Français était auparavant en tête du classement 2022. Parallèlement à l’augmentation massive de Ronaldo, Mbappe a également été dépassé par l’ancien coéquipier du PSG, Neymar. L’augmentation des revenus de la star brésilienne a été, comme celle de Ronaldo, alimentée par un déménagement en Arabie Saoudite.

Neymar était auparavant quatrième sur la liste Forbes l’année dernière avec un bénéfice total atteignant 87 millions de dollars. Néanmoins, l’attaquant gagne désormais 112 millions de dollars par an grâce à son passage à Al Hilal. Le magazine suggère que Neymar gagne actuellement environ 80 millions de dollars en salaire du côté saoudien.

Ronaldo et Neymar ne sont cependant pas les seuls joueurs à exercer leur métier au Moyen-Orient pour figurer sur la liste. En fait, quatre joueurs au total de la Saudi Pro League figurent dans le top 10 du classement financier. Karim Benzema (Al Ittihad) et Sadio Mane (Al Nassr) ont rejoint Ronaldo et Messi au classement. Aucun de ces deux joueurs ne figurait auparavant sur la liste Forbes 2022.

Les footballeurs les mieux payés au monde selon Forbes :

Cristiano Ronaldo (260 millions de dollars) Lionel Messi (135 millions de dollars) Neymar (112 millions de dollars) Kylian Mbappé (110 millions de dollars) Karim Benzema (106 millions de dollars) Erling Haaland (58 millions de dollars) Mohamed Salah (53 millions de dollars) Sadio Mané (52 millions de dollars) Kevin De Bruyne (39 millions de dollars) Harry Kane (36 millions de dollars)

Crédit photo : IMAGO / Power Sport Images