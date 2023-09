Les joueurs de la Nouvelle-Angleterre ont refusé de s’entraîner après la sortie de l’Arena – sources

Les joueurs du New England Revolution ont refusé de s’entraîner mardi en réponse à un manque de clarté sur les circonstances qui ont conduit à la démission de Bruce Arena en tant qu’entraîneur, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.

L’Athlétisme fut le premier à annoncer la nouvelle.

Arena a démissionné samedi à la suite d’une enquête de près de six semaines menée par le cabinet d’avocats Proskauer Rose, engagé par la MLS pour enquêter sur les allégations de « remarques insensibles et inappropriées » faites par l’ancien manager des Revs.

Arena a été initialement mise en congé administratif, l’équipe étant dirigée par intérim par l’entraîneur adjoint Richie Williams.

La MLS, dans un communiqué publié samedi, a indiqué que l’enquête « a confirmé certaines de ces allégations » et que si Arena souhaitait travailler à nouveau dans la ligue, il devrait déposer une requête auprès du commissaire de la MLS, Don Garber.

Un article paru dans The Athletic affirmait que les plaintes déposées par Williams faisaient partie de l’enquête.

New England Revolution a fait match nul 1-1 contre Minnesota United la nuit où Bruce Arena a démissionné de son poste de manager du club. Matt Blewett-USA TODAY Sports

Lors de la conférence de presse de mardi, Williams a déclaré que la décision de ne pas s’entraîner avait été prise par les joueurs et le personnel « en tant que groupe collectivement ».

Mais des sources ont déclaré à ESPN que lors d’une réunion entre les joueurs et le staff, à laquelle participaient Williams, le directeur sportif par intérim Curt Onalfo, le président de l’équipe Brian Bilello et un représentant des ressources humaines, les joueurs ont demandé à Williams de préciser l’étendue de son implication dans l’enquête.

Lorsque Bilello a indiqué qu’ils ne pouvaient pas répondre à cette question, les joueurs ont réagi négativement au manque de transparence et ont décidé de ne pas s’entraîner.

Une deuxième réunion entre les joueurs et l’équipe d’entraîneurs a eu lieu par la suite, au cours de laquelle Williams a de nouveau déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à leurs questions.

Les circonstances entourant l’enquête sur Arena et son éventuelle démission menacent de transformer une saison autrefois prometteuse en bouleversement.

Avec Williams aux commandes, les Revs n’ont fait que 1-1-3 en championnat, avec deux autres nuls en Coupe de la Ligue. La Nouvelle-Angleterre reste à la deuxième place de la Conférence Est avec 48 points en 27 matches, neuf points derrière le FC Cincinnati, premier.

Des sources ont également déclaré à ESPN qu’un schisme s’était également développé au sein du staff, avec les entraîneurs adjoints Shalrie Joseph et Dave van den Bergh fermement dans le camp d’Arena. Leur avenir au sein de l’équipe n’est pas clair à ce stade.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point le staff était uni, Williams a répondu : « Juste en termes de staff, avec moi personnellement comme entraîneur-chef par intérim, ils m’ont demandé de prendre le relais, d’être l’entraîneur jusqu’à la fin de la saison, j’espère. » aux séries éliminatoires et au championnat et c’est évidemment ce que je vais faire à l’avenir.

« Et encore une fois, la réaction des joueurs au cours des six dernières semaines a été très bonne, en termes de résultats et de maintien de notre deuxième place dans la ligue. »