Les joueurs de la NFL se préparent à reprendre l’entraînement après l’effondrement de Hamlin

Les équipes de la ligue ont trouvé des moyens d’exprimer leur soutien à Hamlin. Chaque équipe a changé l’avatar de son compte Twitter en une image du maillot n ° 3 des Bills de Hamlin avec le message “Priez pour Damar”. Les Dolphins de Miami ont publié mardi soir une photo de leur stade illuminé du bleu et du rouge des Bills.

Les Eagles et les Patriots ont annulé les communiqués de presse des entraîneurs mardi, tandis que l’entraîneur des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a ouvert sa conférence de presse en parlant de son lien personnel avec Hamlin, qui a grandi dans la région de Pittsburgh.

Les mardis sont généralement des jours de congé pour les joueurs de la ligue, bien qu’avec des matchs prévus ce samedi, certaines équipes étaient sur le terrain d’entraînement cette semaine. Les Titans du Tennessee, qui doivent affronter les Jaguars de Jacksonville samedi soir, ont passé du temps lors d’une réunion d’équipe mardi à parler de Hamlin et à prier pour lui et sa famille.

C’est généralement l’une des semaines les plus excitantes de la saison de la NFL, avec des équipes qui se disputent les offres d’après-saison ou un classement plus favorable. Les Bills et les Bengals se sont rencontrés lundi soir avec la tête de série n ° 1 de l’AFC et un laissez-passer au premier tour toujours à portée pour les deux équipes. L’effondrement de Hamlin a rendu ces enjeux relativement sans importance.

Si le calendrier de la semaine 18 reste intact, les deux équipes reprendront le terrain dimanche, les Bills accueillant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Bengals devant accueillir les Ravens de Baltimore.

La NFL a déjà reprogrammé des matchs. En 2001, après les attentats terroristes du 11 septembre, la ligue a reporté tous ses matchs de la semaine 2 jusqu’à la fin de la saison régulière. Au cours de la saison 2020, la NFL a reporté 15 matchs de saison régulière en raison d’épidémies de coronavirus parmi les équipes, mais a terminé la saison à temps.