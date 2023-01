Les joueurs de la NFL, les équipes expriment leur soutien et prient pour Damar Hamlin

Les joueurs de la NFL ont exprimé leur soutien et leurs prières pour Billets de Buffalo sécurité Damar Hamlin qui s’est soudainement effondré après avoir fait un tacle lors du match de lundi soir contre le Bengals de Cincinnati .

Le jeu a été officiellement suspendu après un retard de plus d’une heure.

Les Bills ont tweeté un collage de nombreux tweets de joueurs de la ligue et de plusieurs équipes, exprimant leurs inquiétudes, leurs prières et leurs vœux pour Hamlin.

L’équipe de football de l’Université de Pittsburgh, où Hamlin a joué collégialement, a exprimé son soutien à l’un des siens. Tout comme Pat Narduzzi, qui était l’entraîneur de Hamlin à Pittsburgh.

Certaines des plus grandes stars du sport, telles que Patrick Mahomes et LeBron James, ont également offert du réconfort.

Un fan des Bengals lors du match de lundi soir a fait une pancarte personnalisée pour offrir son soutien à Hamlin.

Le GoFundMe for Hamlin’s “The Chasing M’s Foundation Community Toy Drive” a attiré plus d’un million de dollars en dons dans les heures qui ont suivi son hospitalisation.

Les membres et les icônes du Temple de la renommée de la NFL ont tweeté leurs prières pour Hamlin, y compris le grand Bills Thurman Thomas.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore