Les joueurs de la NFL disent plus d’argent et une deuxième semaine de congé nécessaire pour approuver le 18e match : sondage

L’écriture est sur le mur. Les propriétaires de la NFL souhaitent à terme étendre la saison régulière de 17 matchs à 18. Les propriétaires obtiennent généralement ce qu’ils veulent, il semble donc que ce soit une question de savoir quand, et non si, nous assistons à une expansion.

La convention collective actuelle court jusqu’en 2030, mais les propriétaires de la NFL, les responsables et les dirigeants de l’Association des joueurs de la NFL ont déjà entamé des discussions très préliminaires sur ce à quoi ressemblerait une saison de 18 matchs et sur les types de concessions que chaque partie devrait faire pour faciliter la négociation. un tel changement. Mais les deux parties sont loin de parvenir à un accord.

Pour l’instant, la majorité des joueurs de la NFL avec qui nous avons parlé s’opposent à l’idée d’une saison de 18 matchs. Sur les 108 joueurs qui ont répondu à la question L’AthlétismeDans le deuxième sondage anonyme des joueurs, 64 ont déclaré qu’ils ne sont pas favorables à ce que la ligue ajoute un 18e match. Pendant ce temps, 29 joueurs se sont déclarés favorables à cette décision et 15 se sont décrits comme indécis.

Ceux qui sont opposés à cette idée le sont farouchement.

« Non. Bon sang non », a déclaré un joueur. « C’est trop pour notre corps. »

« F… non. F— non », a répondu un deuxième joueur. « Pour quoi? F—non. F– non. F—non. Faites-le plus court.

Un troisième a dit : « Non. L’argent n’en vaut pas la peine. Et cela n’affecte pas la tranche des séries éliminatoires. Un match supplémentaire de plus n’affectera pas la tranche des séries éliminatoires.

Plus de football semble formidable aux fans et aux propriétaires, mais de nombreux joueurs doivent prendre en compte d’autres facteurs.

« Non, parce que les joueurs parviennent à peine à atteindre 17 ans, donc en ajoutant 18 ans, nous ne savons pas quel type d’implications cela aura à long terme », a déclaré un joueur, « parce que vous verrez que les gars auront une forte utilisation une année et toute l’année suivante, ils combattent des blessures. Physiquement, je pense que c’est trop, et je sais que du point de vue de la NFL, ils voient l’argent, mais ils vont perdre beaucoup de joueurs vedettes à cause des blessures.

Un autre joueur craignait que l’expansion continue du calendrier ne diminue l’ampleur de chaque match.

« Ce qui rend le football formidable, c’est qu’il y a si peu de matchs et que chaque match compte comme 10 matchs de baseball et cinq matchs de basket-ball. Donc ils comptent tous », a-t-il déclaré. « Et 17, c’est plutôt bien, parce que personne n’aura 0,500. Nous ne faisons pas de liens. Vous avez soit plus de 0,500, soit moins de 0,500. Si jamais cela se produit, cela doit être obligatoire sur le gazon (terrains) dans toute la ligue.

Les joueurs contestent toujours les affirmations de la NFL selon lesquelles ils se soucient de la sécurité des joueurs lorsqu’ils entendent également parler de propriétaires souhaitant des jeux supplémentaires. Mais ils comprennent le facteur déterminant d’une telle décision.

« La NFL a pour objectif de gagner de l’argent, alors ils vont bien sûr ajouter un autre match », a déclaré un joueur. « Cela rapportera plus d’argent. »

Il a mis le doigt sur la tête : la NFL a pour objectif de gagner de l’argent. À l’inverse, les joueurs souhaitent également augmenter leur potentiel de gains. En raison de ce désir mutuel, même les joueurs qui s’opposent fermement à l’idée d’une extension à 18 jeux reconnaissent qu’ils devront peut-être céder pour continuer à accroître leur part du gâteau économique.

« Je comprends, c’est le côté argent », a déclaré un joueur. « Vous savez, gagnez de l’argent tant que vous le pouvez, continuez simplement à ajouter des jeux. Mais je pense qu’il y a plus d’usure sur le corps. S’ils veulent faire un 18ème match, ils vont devoir changer quelque chose ailleurs. Je serai donc curieux de voir ce qu’ils feraient.



Les joueurs craignent d’ajouter davantage d’usure à leur corps si la NFL ajoute finalement un 18e match. (Ken Blaze / Imagn Images)

Un autre a dit : « Non. À moins qu’ils nous donnent un peu plus d’argent, alors non. C’est une longue saison, tu sais ? En ajoutant le dernier, c’était quoi, 16 au début, puis jusqu’à 17. Dix-huit, c’est juste fou.

Les joueurs reçoivent actuellement 48,8 pour cent de tous les revenus et les propriétaires reçoivent les 51,2 pour cent restants, mais cette répartition devrait certainement changer si la ligue espère influencer les joueurs lors du 18e match. On a également posé aux joueurs une question de suivi sur ce que la NFL devrait ajuster pour accueillir un potentiel 18e match. La réponse la plus courante a été une semaine de congé supplémentaire, tandis que d’autres ont cité des changements dans le calendrier de pré-saison et d’intersaison et, bien sûr, plus d’argent.

« Je suis favorable si cela signifie une plus grande part des revenus pour les joueurs et s’il y a une semaine de congé supplémentaire au cours de la saison », a déclaré un joueur.

« Si cela signifie plus d’argent, je suis déprimé », a déclaré un autre. « Mais beaucoup plus d’argent. Pas juste une autre vérification de jeu. (Et) deux semaines de congé.

Un autre joueur, pensant au potentiel de gains, a également déclaré qu’il signerait un 18e match.

« Oui, si le salaire, quelle que soit l’inflation, le reflète, et si vous augmentez le nombre de joueurs d’entraînement par équipe », a-t-il déclaré. « Juste parce que je pense toujours aux petits gars, donc je regarde les salaires minimum et les joueurs de l’équipe d’entraînement. Je veux juste le pain. Je veux juste 100 000 ou 200 000 $ supplémentaires. Je ne vais pas me reposer davantage tant que c’est le même terrain de jeu et que tout le monde bénéficie du même repos. C’est cool avec moi, mais là encore, je suis un broyeur. Je jouerai à 20 jeux pour 500 000 $ supplémentaires.

Quelques joueurs ont aimé l’idée d’un 18e match simplement parce qu’ils aiment jouer.

« J’adore le jeu », a déclaré l’un d’eux. « Tu veux en ajouter plus ? Ajoutez-en plus.

Ils pensaient qu’avec des ajustements appropriés à la pré-saison et avec la mise en œuvre d’un deuxième bye, les joueurs trouveraient des moyens de gérer et de s’adapter à l’usure supplémentaire.

« Deux vraies semaines de congé », a déclaré un joueur. « Ce n’est pas une semaine de trois jours avec laquelle la ligue essaie de s’en tirer après les matchs de jeudi. Deux semaines complètes et cela vous amène aux vacances de la Journée des Présidents pour le Super Bowl comme ils le souhaitent.

Les joueurs interrogés semblent savoir que quelles que soient leurs réserves, un 18e match arrive et qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose à part travailler pour négocier le meilleur package financier et social possible.

Comme l’a dit un vétéran : « J’espère que lorsque nous arriverons au point, bien plus tard, je serai hors de la ligue. Mais je sais que ça arrive.

