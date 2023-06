Les joueurs de la MLS n’attendent pas avec impatience l’US Open Cup, selon la MLSPA

Le directeur exécutif de la Major League Soccer Players Association, Bob Foose, a affirmé que les joueurs de la MLS n’avaient pas hâte de disputer des matchs de l’US Open Cup. La révélation est venue lors d’une récente interview avec L’athlétisme. Foose s’est vu poser une série de questions différentes concernant la charge de travail des joueurs, la convention collective et l’avenir de la MLS. Cependant, les commentaires de l’exécutif concernant l’US Open Cup se sont particulièrement démarqués.

L’exécutif de la MLSPA critique la lourde liste des rencontres pour les joueurs

Foose a été interrogé directement sur les commentaires du commissaire de la MLS, Don Garber, sur l’état de l’US Open Cup. Garber avait précédemment critiqué le niveau de la compétition en mai. Foose a tendance à être d’accord avec le commissaire. « Vous savez, quelque chose doit donner sur la charge de travail des joueurs partout dans le monde, et nous ne sommes pas différents ici », a déclaré Foose.

« Le calendrier est devenu très chargé et nous allons, en tant qu’industrie, devoir faire des choix. Nous n’avons pas pris de position officielle de la MLSPA sur l’US Open Cup. Je dirai que mon opinion personnelle est que ce n’est pas au niveau auquel nos joueurs devraient jouer.

«À ce stade, les sites ne sont pas là; les installations ne sont pas là. La structure du tournoi ne contribue pas à faire de la MLS une meilleure ligue, et je pense que c’est quelque chose qui devrait être réfléchi.

Foose a également affirmé que les joueurs de la MLS n’avaient pas exactement hâte de jouer aux matchs de l’US Open Cup. « Je sais que la ligue a beaucoup travaillé avec la fédération et a essayé de respecter ce qu’elle essaie de faire, mais je peux vous dire que l’US Open Cup n’est certainement pas quelque chose que nos joueurs attendent avec impatience », a déclaré Foose. .

L’Open Cup aide les ligues inférieures et frustre les joueurs de la MLS

L’US Open Cup a été fondée il y a plus de 100 ans. Malgré une série de changements de nom, il s’agit de la plus ancienne compétition de football encore en place aux États-Unis. Actuellement, environ 100 clubs au total à travers le pays s’affrontent dans la compétition à élimination directe. Il permet aux équipes de niveau inférieur d’affronter les équipes de la MLS dans un cadre compétitif. Cependant, les meilleures équipes et joueurs n’aiment apparemment pas le tournoi en raison des installations de ces clubs de niveau inférieur.

La version 2023 du concours est actuellement en demi-finale. Les quatre clubs restants sont des équipes MLS. Le duo de championnat de l’UCL, Pittsburgh et Birmingham, s’est qualifié pour les quarts de finale. Les clubs MLS ont éliminé les deux. Par conséquent, une équipe MLS remportera finalement le trophée pour la 22e fois consécutive.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire