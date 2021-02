La Major League Soccer Players Association et la MLS ont annoncé vendredi qu’elles étaient parvenues à un accord de principe sur une convention collective révisée.

L’ABC a été approuvée par le conseil exécutif et le comité de négociation du syndicat par 24 voix contre 11, selon une source. L’accord sera maintenant envoyé à l’ensemble des membres du syndicat des joueurs pour un vote, qui pourrait avoir lieu dès samedi. Une majorité simple suffit pour ratifier l’accord.

– Calendrier MLS: La saison débutera le 3 avril, finale de la Coupe MLS le 3 décembre

– Carlisle: Où en est le MLS sur les négociations collectives

L’accord devrait alors être approuvé par le conseil des gouverneurs de la ligue. Cela devrait avoir lieu et ouvrirait la voie à l’ouverture des camps d’entraînement le 22 février et au début de la saison MLS le 3 avril. menacé par MLS si un accord ne pouvait être conclu.

La MLS a annoncé que la proposition sur la table prolongerait l’ABC de deux ans jusqu’en 2027, une clause pour laquelle la ligue s’était battue depuis le début des négociations et qui avait été un point de friction dans les pourparlers.

L’extension a pour effet de retarder le saut de compensation qui accompagne généralement un nouveau CBA. Plus important encore, une telle extension fournit à la ligue une distance considérable par rapport à la Coupe du monde 2026 – co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique – et enlève l’influence de la MLSPA pour négocier des conditions améliorées à l’approche du tournoi. et les années qui suivent.

Des sources disent à ESPN que parmi les avantages pour les joueurs contenus dans la proposition, il n’y a pas de réduction des salaires en 2021, ainsi que des conditions d’agence libre améliorées en 2026 et 2027, dans lesquelles les joueurs âgés de 24 ans et avec quatre ans de service seraient admissibles. L’ancien accord exigeait cinq ans de service.

Les joueurs recevraient également une augmentation de salaire générale de 10% en 2027 et une amélioration des salaires pour les joueurs classés au minimum senior. En termes d’accord de partage des revenus pour le prochain contrat de droits médias, les joueurs recevront un pourcentage de la différence entre le nouvel accord (plus 100 millions de dollars). En 2023 et 2024, ce pourcentage sera de 12,5% (une diminution en 2024 de 12,5 points de pourcentage) et de 2025 à 2027, ce pourcentage sera de 25%.

Les négociations sur l’ABC révisée ont été rouvertes après que le MLS a invoqué une clause de force majeure le 29 décembre en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 en cours. En raison du déploiement plus lent que prévu du vaccin COVID-19, la MLS estime qu’elle envisage une autre année avec peu ou pas de fans dans les gradins. Compte tenu de sa dépendance aux revenus du jour du match, la MLS estime que ses finances seront gravement affectées et que les joueurs devraient supporter une partie des sacrifices.

Le syndicat avait rétorqué que l’approche de MLS n’était pas faite par nécessité financière mais plutôt par opportunisme financier. La MLSPA a fait 150 millions de dollars de concessions au cours de la durée de l’accord lorsqu’elle a signé la précédente CBA en juin dernier.

L’invocation de la clause de force majeure a ouvert une fenêtre de 30 jours pour les deux parties pour négocier une ACA révisée. Parce qu’un accord n’a pas été conclu dans cette fenêtre, les deux parties auraient pu mettre fin à l’ABC. Mais la MLS était la seule partie qui menaçait une telle manœuvre, déclarant que si un accord n’était pas conclu, cela non seulement mettrait fin à l’ABC, mais également verrouillerait les joueurs.

La menace d’un arrêt de travail a donné à la ligue une influence accrue, et la MLS l’a utilisée à bon escient, en extrayant les principales concessions qu’elle recherchait au début des négociations.

C’est la troisième fois au cours de l’année écoulée que les deux parties négocient une ACA. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe en février dernier, mais aucune des deux parties n’a officiellement ratifié l’accord. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le MLS a rouvert les négociations, les deux parties se mettant d’accord sur un accord révisé en juin dernier. Dans cet accord, la ligue a réussi à faire insérer la clause de force majeure susmentionnée.

Des sources disent à ESPN que la clause de force majeure ne sera pas en vigueur jusqu’au 1er décembre 2021, mais peut être invoquée après cette date.