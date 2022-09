Les joueurs de la MLS aiment vraiment le football fantastique (l’autre type)

La saison 2022 de la NFL démarre ce jeudi pour le plus grand plaisir des fans du monde entier, et en particulier de ceux (d’entre nous) qui jouent au football Fantasy. Les hauts et les bas habituels du football Fantasy seront ressentis par des millions de personnes, y compris des joueurs de la Major League Soccer.

Dans de nombreux vestiaires MLS, le football Fantasy est un gros problème. Comme, un très gros problème.

“Je suis un footballeur fantastique dévoué”, a déclaré le gardien du Houston Dynamo Michel Nelson, qui sert également le commissaire de football Fantasy de l’équipe. “Cela devient assez chaud. Les gars entrent dans le processus de repêchage, de semaine en semaine, les bavardages dans les vestiaires, la controverse sur les échanges… tout ça.”

ESPN a parlé avec des joueurs de plusieurs équipes MLS de leurs ligues de football Fantasy respectives, et bien que certaines équipes n’aient pas de ligue organisée – “C’est assez triste”, a déclaré le milieu de terrain de DC United. Russel Canouse – ceux qui se délectent de l’activité.

Dans l’ensemble, la plupart des équipes ont une ligue de 12 équipes, 0,5 PPR (points par réception). Ironiquement, la grande majorité des commissaires de la ligue sont des gardiens de but.

“Ce sont généralement les gars intelligents de l’équipe qui prennent le relais, donc je ne suis pas surpris”, a déclaré le gardien de la New England Revolution, Earl Edwards Jr.

Le processus pour rejoindre la ligue fantastique est généralement ouvert à ceux qui sont intéressés, à moins qu’il ne s’agisse des Sounders de Seattle.

“Vous devez être élu dans notre ligue”, a déclaré l’attaquant des Sounders Will Bruin. “Si un gars quitte Seattle, ce poste s’ouvre, mais vous devez postuler. Cette année, nous avons deux postes ouverts. Une année, nous avons demandé aux gens de soumettre des CV, ce qui était vraiment drôle.”

Edwards Jr. était certain que son collègue gardien Matt Turner rejoindrait la ligue fantastique des Revs pour la saison 2021, mais après avoir remporté la Gold Cup l’été dernier avec l’équipe nationale masculine des États-Unis (et depuis quitté la Nouvelle-Angleterre pour rejoindre Arsenal), les plans de Turner ont changé.

“Matt nous a abandonnés l’année dernière. Il était dans une équipe avec seulement des joueurs de l’équipe nationale, donc si vous voulez ajouter ça là-dedans, ce serait génial”, a plaisanté Edwards. “Nous pensions qu’il n’était tout simplement pas acheté dans le football Fantasy, mais nous avons découvert quelques semaines après le début de la saison qu’il était dans une ligue d’équipe nationale.”

‘Complots de gardien et mauvaises ailes de poulet

Une fois la ligue organisée, le prochain ordre du jour est un repêchage pour sélectionner les équipes. C’est là que les choses peuvent devenir poilues.

Prenez le repêchage 2021 des Revs. Edwards est commissaire de la ligue, et il a utilisé un concours de golf “le plus proche de la broche” pour déterminer l’ordre de repêchage – en utilisant le pitching wedge d’Edwards. Edwards lui-même est sorti victorieux, provoquant l’indignation de ses coéquipiers.

“Ils connaissaient les règles à l’avance, ils ne peuvent pas contester les résultats après coup. C’est leur responsabilité”, a déclaré Edwards, incrédule.

Le gardien du Revs, Earl Edwards Jr., dirige un navire serré en ce qui concerne la ligue de football fantastique de l’équipe. Fred Kfoury III/Icon Sportswire

Pendant ce temps, en 2019, Djimi Traoré a découvert à ses dépens ce qui se passe si vous sautez le repêchage des Sounders.

“Quand Djimi faisait partie du personnel d’entraîneurs, il a fini par avoir une excuse de dernière minute pour ne pas être au repêchage et il a eu le premier choix. Il a dit:” Mettez-moi sur le repêchage automatique “. C’était l’année où Andrew Luck a pris sa retraite à la fin de la pré-saison, alors nous lui avons fait prendre la chance avec son premier choix depuis qu’il a renfloué à la dernière minute », a déclaré Bruin.

Nashville SC prend son football fantastique très au sérieux, donc le repêchage est un gros problème. Ne fais pas quoi Jack Maher l’année dernière à la fête de repêchage de Dan Lovitz.

“J’avais de la nourriture et Jack n’y prêtait pas attention”, a déclaré Lovitz. “Il a apporté 100 ailes de poulet séchées qui étaient terribles et personne ne les a mangées. Il a dû les laisser chez moi… Il les a ramenées d’un restaurant de tacos !”

À leur crédit, Nashville a trouvé des moyens assez ingénieux de déterminer le brouillon de l’ordre.

“Nous avons trouvé une ancienne course de chevaux dans laquelle il y avait 12 chevaux et la rediffusion de la course était disponible. J’ai vérifié la course, obtenu les noms des chevaux, n’ai pas regardé les cotes et les résultats, l’ai mise dans un générateur aléatoire et attribué un cheval à chaque joueur », a déclaré le commissaire et gardien de but de Nashville Joe Willis.

Une fois la saison de la NFL lancée, les plaisanteries dans le vestiaire montent d’un cran.

“Tout le monde entre dans les vestiaires et parle d’un échange qu’il essaie de faire, d’une victoire qui vient de se produire. Il y a toujours des discussions sur le football fantastique au début de la saison”, a déclaré le défenseur du Dynamo. Tim Parker.

“Les conversations quotidiennes sont excellentes avec les nouvelles, les matchs, les blessures… Cela crée une distraction qui est positive pour la culture d’équipe”, a déclaré Canouse.

Les équipes doivent juste faire attention à ce que cela ne se répercute pas sur la préparation du match.

“A DC, un an, Felipe Martins essayait de convaincre tout le monde d’approuver un échange avec Pins de Donovan. Je pense qu’il était frustré que les gars disent non, et c’était comme une heure avant l’échauffement d’un match”, se souvient l’actuel joueur du FC Dallas. Paul Arriola.

Tisser des liens avec des coéquipiers étrangers

Le football fantastique est également une opportunité pour les gars d’outre-mer d’en savoir plus sur la culture sportive américaine. Le Brésilien Joao Paulo à Seattle est devenu fanatique du football Fantasy, défenseur suédois Adam Lundqvist à Houston ne peut pas en avoir assez, Ghanéen Emmanuel Boateng des Revs assiste au camp d’entraînement des Patriots pour avoir un aperçu et les Whitecaps de Vancouver Julien Gressel fait même une ligue avec ses frères chez lui en Allemagne.

Mais à l’approche de cette saison fantastique, le joueur étranger le plus intrigant pourrait bien être le gardien néerlandais du FC Dallas. Martin Paes. Nouveau aux États-Unis, Paes se lance dans le football fantastique, même s’il ne reçoit pas beaucoup d’aide de ses coéquipiers.

“Depuis que je suis arrivé ici, je voulais apprendre tous les sports américains. Je ne comprends pas très bien les règles, mais j’adore la compétition”, a déclaré Paes. “Mes coéquipiers n’aident pas parce que je suis en compétition contre eux, donc il y a des amis qui vivent dans mon complexe d’appartements qui m’aident.”

Le gardien du FC Dallas, Maarten Paes, des Pays-Bas, utilise le football fantastique pour en apprendre davantage sur les sports américains. Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Paes a également rapidement appris qui, dans le vestiaire du FC Dallas, se considère comme le meilleur joueur de fantasy.

“Paxton Pomykal est un gars qui est vraiment haut sur lui-même en ce qui concerne son équipe de football fantastique, donc je suis curieux de savoir s’il peut répondre à ses propres prédictions”, a déclaré Paes.

Si Paes peut réussir et remporter la ligue du FC Dallas lors de sa première année, il rejoindra une liste de moments légendaires de football fantastique en MLS.

Michael Parkhurst a connu une saison parfaite en 2017 avec Atlanta United, tandis que l’année dernière à Houston, Nelson s’est rallié à partir d’un départ de 0-5 pour remporter la ligue.

“Je ne dis pas que c’était un travail interne, mais je pense qu’il y a quelque chose qui devrait être examiné… Peut-être qu’un comité devrait être formé”, a déclaré un Parker sceptique.

Vous finissez dernier. 5K, Waffle House ou stand-up ?

Plus mémorables sont les punitions pour les gars qui finissent derniers. Par exemple, ne soyez pas surpris si vous voyez un joueur du FC Dallas faire un 5K au printemps prochain en uniforme complet.

Cependant, en ce qui concerne les dernières places, Nashville passe à un autre niveau.

“La première année, vous deviez vous asseoir dans un Waffle House pendant 18 heures et pouviez réduire d’une heure pour chaque gaufre que vous mangiez. Le perdant de cette année a fini par manger 10 gaufres et n’a dû y rester que six heures… Je ne Je ne veux pas citer de noms, mais c’est un défenseur central avec une queue de cheval blonde”, a déclaré Willis.

Il ne faut pas longtemps pour comprendre que ce serait le défenseur de l’USMNT Walker Zimmermann.

“Notre perdant de l’année dernière jouera bientôt 5 à 7 minutes de comédie stand-up lors d’une soirée locale à micro ouvert”, a ajouté Willis.

Walker Zimmerman et Joe Willis de Nashville font partie d’une ligue fantastique aux enjeux assez élevés. Matthew Maxey/Icon Sportswire via Getty Images

Une fois la saison MLS terminée, un message texte de groupe maintient intact le langage des déchets, mais le vrai plaisir, c’est quand tout le monde est encore dans le vestiaire. Le football fantastique est l’antidote parfait à ce qui peut être une saison longue et épuisante.

“C’est une compétition amusante en dehors du football. Cela rassemble les gars. Vous vous connectez et cela vous change les idées si les choses ne vont pas bien, ou les rend encore meilleures si elles vont bien”, a déclaré Bruin.

Ainsi, pendant que vous vivez les hauts et les bas de votre ligue de football fantastique cet automne, vous pouvez peut-être vous consoler du fait que certains de vos joueurs préférés de la MLS vivent exactement la même chose.