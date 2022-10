Les joueurs de la LNH sonnent leur propre klaxon avec des chansons de but personnalisées – Kelowna Capital News

Les joueurs de la LNH qui choisissent leurs propres chansons de but sont à la mode dans un sport qui a toujours mis l’accent sur l’équipe et minimisé l’individu.

Cette saison, les Jets de Winnipeg sont parmi les derniers clubs à laisser chaque joueur choisir une chanson qui résonnera dans le Centre Canada Vie après avoir marqué.

“Je pense que les fans ont adoré. Les joueurs l’ont bien compris. Ils y ont réfléchi », a déclaré Kyle Balharry, directeur principal de la présentation des jeux chez True North Sports.

“Cela apporte beaucoup de personnalité au jeu.”

Le choix de Sam Gagné «M. Brightside » de The Killers fait chanter les fans « comme des fous », a déclaré Balharry.

Les sélections des joueurs génèrent un buzz sur les réseaux sociaux alors que les fans dissèquent à la fois les goûts musicaux et la façon dont le choix d’un joueur reflète sa personnalité.

“La musique est toujours un sujet brûlant, n’est-ce pas ?” dit Balharry. “Il est impossible de plaire à tout le monde, mais cela suscite définitivement la conversation.”

Une chanson d’équipe résonne dans chaque aréna de la LNH après que l’équipe locale ait marqué.

À Calgary, c’est « TNT » d’AC/DC, à Toronto, c’est « You Make My Dreams » de Hall and Oates. Vancouver est « Don’t You (Forget About Me) » de Simple Minds.

Winnipeg n’abandonne pas ce rituel.

La chronologie est que le klaxon de but est suivi de l’hymne de but des Jets “Gonna Celebrate” par The Phantoms, du souffle d’un moteur à réaction, puis de la chanson du joueur.

Cette séquence donne juste assez de temps au DJ interne pour localiser la chanson du joueur.

« Au hockey, ça va tellement vite. Probablement l’une des luttes pendant des années et la réticence des équipes de hockey, y compris moi-même et les Jets, est de savoir comment exécuter cela », a expliqué Balharry.

“Sur notre tableau de bord, lorsque vous regardez la rediffusion, un graphique apparaîtra qui dit” c’est ma chanson “, et nous montrerons au joueur et il montrera quelle chanson il a choisie”, a-t-il poursuivi.

« Ensuite, nous mettrons également un code QR. Les gens peuvent tenir leur téléphone et télécharger la liste Spotify.

Les Jets ont rejoint les Panthers de la Floride en adoptant des chansons de but personnalisées cette saison.

Les Sabres de Buffalo ont introduit des chansons emblématiques la saison dernière après les Sharks de San Jose et les Capitals de Washington en 2020.

La liste de lecture 2.0 de Buffalo propose quelques retours en arrière.

L’attaquant des Sabres Jeff Skinner a changé sa chanson de but de “Party in the USA” de Miley Cyrus la saison dernière pour la plus rétro-pop “I Want To Dance With Somebody” de Whitney Houston.

“J’en ai juste choisi une qui était une sorte de chanson de karaoké à chanter”, a expliqué le torontois de 30 ans.

« Pour moi, c’est un classique. Chaque fois que je vais à un mariage ou à une fête, c’est généralement celui qui fait bouger les gens.

L’attaquant des Sabres Victor Olofsson est né 16 ans après la sortie de « Gimme! Donne-moi ! Donne-moi ! (A Man After Midnight) », mais le tube de danse vintage de 1979 est son choix au KeyBank Center.

“J’avais juste besoin de quelque chose de suédois”, a déclaré Olofsson. “Je suppose que j’ai dit à ma petite amie cet été, je veux probablement quelque chose d’un peu plus suédois et elle a inventé la chanson ABBA. C’est juste une bonne chanson.

Au lieu de choisir leurs propres chansons, les joueurs de Flames se voient attribuer leur musique qui suit “TNT” au Saddledome.

“Les Flames en ont choisi une pour moi, la chanson thème de l’AC Milan”, a déclaré l’ailier de Calgary Milan Lucic. “Ils ont fait du très bon travail, alors je m’en tiendrai à celui qu’ils ont choisi.”

Les Canucks de Vancouver ont été les premiers à adopter des chansons de but personnalisées en 2015, mais ont abandonné la pratique après quelques saisons.

« Je ne marque pas assez pour obtenir ma propre chanson de but, c’est sûr », a déclaré le défenseur des Canucks Luke Schenn. “Je demande généralement qui (la rondelle) a frappé en entrant.”

Pendant des décennies, les joueurs de baseball ont choisi leurs propres chansons à jouer lorsqu’ils se dirigent vers le marbre pour leur au bâton.

Les joueurs de la NBA ont des riffs de signature après avoir marqué, comme “Yabba Dabba Doo” de Fred VanVleet, gardien des Raptors de Toronto.

La LNH a été plus lente à adopter un élément de divertissement interne célébrant les contributions individuelles.

“Le hockey en particulier a été comme ça, se concentrant davantage sur la construction de l’équipe que sur les individus”, a déclaré Lucic.

«La différence est aussi, vous savez que vous allez monter au bâton, mais vous ne savez pas que vous allez marquer tous les soirs, donc cela a peut-être un peu à voir avec cela aussi.

“En pensant aux gars qui sortent au bâton, surtout quand j’étais au Fenway (de Boston) pour aller à des matchs, c’était plutôt cool de voir quelles chansons les gars choisissaient et quelles chansons les gars aimaient. Je pense que c’est bien qu’il y ait cette individualité maintenant dans le hockey.

Le capitaine des Canucks Bo Horvat, dont la chanson de but en 2016-2017 était “Put On” de Young Jeezy, adopte un point de vue opposé.

“J’aime avoir une chanson d’équipe”, a déclaré Horvat. « Il ne s’agit pas de moi. (La notation) n’est pas une chose individualisée. C’est un effort d’équipe quand quelqu’un marque, donc avoir une chanson d’équipe, c’est ce que j’aime.

Les joueurs des Maple Leafs n’ont pas encore choisi leurs propres chansons de but, mais le défenseur de 39 ans Mark Giordano a plaisanté en disant qu’il irait avec “Young Forever” de Jay-Z.

L’ailier torontois Michael Bunting a atterri sur “Ima Boss” de Meek Mill, mais a estimé que les goûts musicaux de son coéquipier Mitch Marner étaient trop larges pour être prédits.

“Mitchy serait partout”, songea Bunting. “Peut-être un peu de Taylor Swift ou quelque chose de léger.”

S’il avait eu l’option au cours de sa carrière de joueur de 1979 à 1986, l’entraîneur-chef des Flames, Darryl Sutter, aurait choisi le classique de 1970 de Kris Kristofferson, “Sunday Mornin’ Comin’ Down”.

Pourquoi?

“Écoutez-le simplement”, a déclaré Sutter.

—Donna Spencer, La Presse canadienne

LNH