Les joueurs de la LNH 94 classés au monde sont prêts pour une nouvelle chance de gloire en 16 bits

L’homme qui organise les championnats du monde annuels du jeu vidéo de hockey classique LNH ’94 dit que le tournoi continue de croître – et cette année, pour la toute première fois, il inclura des joueurs de l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Le tournoi King of 94, qui a débuté en 2015, aura lieu ce week-end à Toronto.

Il est joué sur les consoles et manettes Sega Genesis et Super Nintendo, tout comme lors de la première sortie du jeu en 1993.

L’organisateur du tournoi, Darrell Sampson, de Saskatoon, a déclaré que l’événement de cette année mettra également en vedette des joueurs suédois.

« Ce qui est vraiment cool », a-t-il déclaré. « Ils connaissaient le tournoi depuis longtemps. Juste le timing, les finances, ces choses ne correspondaient pas. Mais cette année, ils en font un grand voyage. »

Sampson a déclaré qu’ils affronteraient des joueurs de partout au Canada et aux États-Unis – de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, et de la Californie et du Texas au Midwest et au nord-est des États-Unis.

REGARDER | Le roi de 1994 devrait être couronné plus tard ce mois-ci :

Sampson est l’un des deux participants de la Saskatchewan, qui compte huit joueurs parmi les 60 premiers du classement. LNH ’94 classements mondiaux pour la Super Nintendo, dont six de Saskatoon. Sampson, qui est classé 30e, a récemment remarqué que seul Toronto comptait plus de joueurs dans le top 30 que Saskatoon.

« Le classement est intéressant. Pourquoi, je ne sais pas », a-t-il ri. « Peut-être des hivers plus longs, beaucoup plus de temps pour s’entraîner. »

Sampson a déclaré qu’avant de se connaître et de jouer ensemble dans des tournois locaux, il se souvient avoir joué une fois en ligne contre un joueur désormais dans le top 30, Cory Hill, et lui avoir demandé d’où il venait.

« Il a dit : ‘Oh, Saskatoon.’ Je me suis dit : « Oh, je viens de Saskatoon » », a déclaré Sampson. « Et j’ai dit : ‘Où travailles-tu ?’ Et puis j’ai découvert que nous travaillions à un pâté de maisons l’un de l’autre. »

Sampson a déclaré qu’au fil des années, ils avaient trouvé les meilleurs joueurs dans la version Super Nintendo de LNH ’94 viennent généralement du Canada, tandis que les meilleurs joueurs de la version Sega Genesis viennent généralement des États-Unis. (Les jeux avaient le même titre, mais des développeurs différents.)

« Nous ne savons pas pourquoi », a-t-il déclaré. « Peut-être que Sega était plus commercialisé aux États-Unis, je n’en suis pas sûr. »

Sampson a dit que pendant que LNH ’94 est un jeu simple, le niveau de jeu a atteint un niveau comparable à celui d’un jeu d’échecs, car les joueurs essaient de se faire deviner ce qu’ils vont faire.

Il a déclaré que le tournoi était ouvert à tous, mais ils ont constaté que les joueurs qui ne réussissent pas bien ne reviennent généralement pas, tandis que ceux qui réussissent bien reviennent chaque année.

« Mon cœur battait à tout rompre » : concurrent

Dan Benesh, un joueur de Regina de classe mondiale qui participe également au tournoi ce week-end, a déclaré que son premier LNH ’94 le tournoi était un événement plus petit à Minneapolis.

« C’était un tel contraste avec le sentiment de jouer avec vos amis dans votre sous-sol… [when] tu es très à l’aise, tu ris, tu plaisantes, tout est amusant », a-t-il déclaré.

« Mon cœur battait à tout rompre. Je ressentais un sentiment de peur, du genre : ‘Wow, tous ces joueurs sont très bons.' »

Benesh, classé 23e au monde pour la version Sega Genesis, a dit le meilleur LNH ’94 les concurrents y ont joué « beaucoup » seuls, « jusque dans les heures impaires ».

« Pour être le meilleur, pour être l’élite à ce jeu, il faut vraiment être capable de battre l’ordinateur à chaque fois », a-t-il déclaré. « Et pas seulement ça, tu devrais vraiment être capable de battre l’ordinateur, comme 20-0 ou 20-1. »

Une foule de joueurs de la LNH 94 et d’autres spectateurs regardent un match lors d’une édition précédente du tournoi King of 94. (Soumis par Darrell Sampson)

Il a déclaré qu’une fois que vous avez appris à marquer sur l’ordinateur, les prochaines étapes consistent à apprendre à défendre tous ces mouvements, puis à vous adapter à la défense des autres joueurs, puis à apprendre à simuler.

« Les meilleurs joueurs du jeu sont ceux qui sont si profondément dans votre tête qu’ils savent ce que vous allez faire avant même de le savoir », a-t-il déclaré.

Malgré la concurrence, il a déclaré que les meilleurs joueurs sont « des livres absolument ouverts » dans les communautés en ligne, où vous pouvez demander n’importe quoi et jouer presque à tout moment.

« C’est un peu ce qui est cool LNH ’94 c’est qu’il n’y a peut-être que quelques centaines de personnes qui s’efforcent d’être les meilleures dans ce domaine dans le monde », a-t-il déclaré. « Et cela donne vraiment l’impression d’être réalisable en y consacrant du temps et en améliorant ses compétences. »

Chaque mouvement est un jeu équitable

Benesh a déclaré qu’il y avait quelques problèmes connus dans le jeu qui n’ont pas de sens et qui sont contraires à l’étiquette du tournoi – mais en général, chaque mouvement est un jeu équitable, y compris certains mouvements que certains joueurs moins expérimentés pourraient considérer comme « bon marché ».

« Ce qui rend ce jeu si génial, c’est que pour chaque mouvement ‘bon marché’, il y a une chose que vous pouvez faire pour le combattre », a-t-il déclaré. « Donc, si vous ne faites pas ces choses pour lutter contre les mouvements ‘bon marché’, vous ne ferez pas partie de l’élite. »

Benesh a déclaré qu’un joueur avait même réussi un coup inconnu lors du tournoi King of 94 de l’année dernière. Il avait découvert une étrange combinaison de pressions sur des boutons qui ne figuraient pas dans le manuel d’instructions et qui lui permettaient de faire un faux tir. Il a dévoilé la technique consistant à simuler un adversaire et à marquer un but.

« C’était assez important, dans la mesure où personne n’en savait vraiment rien depuis 28 ans », a déclaré Benesh. « Et ce type vient de l’inventer et il l’a ensuite fait lors d’un tournoi.

« L’endroit est devenu fou. »

Benesh a déclaré qu’il jouait toujours à la console Sega Genesis de son enfance, payée avec de la bière recyclée et des canettes de boisson gazeuse.

« C’est vraiment incroyable d’avoir 40 ans maintenant et de pouvoir y jouer avec mon fils et lui faire expérimenter et apprécier le jeu aussi », a-t-il déclaré.

Il a dit que la joie et la nostalgie sont palpables lors de tournois comme King of 94.

« Vous pouvez le sentir », a-t-il déclaré. « Tout le monde joue à ce jeu maintenant parce qu’ils y jouaient quand ils avaient entre six et 17 ans.

« C’est vraiment une chose magique. C’est vraiment le cas. »

Les spectateurs peuvent regarder le tournoi de ce week-end en personne au bar d’arcade FreePlay Toronto. L’événement, y compris les commentaires, est également diffusé en direct sur Twitch.