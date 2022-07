Les joueurs de la ligue de rugby australienne boycottent les maillots arc-en-ciel LGBT

Les Manly Warringah Sea Eagles, basés à Sydney, ont annoncé lundi que l’équipe porterait le maillot “Everyone in League” lors d’un match contre les Sydney Roosters, avec des rayures arc-en-ciel au lieu des habituelles blanches, pour “célébrer l’inclusivité”.

Alors que les maillots ont rapidement été célébrés par les défenseurs des LGBTQ, ils ont été tout aussi rapidement réprimandés par les conservateurs qui se moquaient de l’implication de la “politique” dans le sport. Les sept joueurs ont cité des motifs culturels et religieux pour leur décision de boycotter le match de jeudi au cours duquel le maillot Pride sera porté, selon le Sydney Morning Herald. Les Sea Eagles sont classés neuvièmes de la Ligue nationale de rugby, une place en dessous des Roosters.

L’intention des maillots, a-t-il dit, était de “représenter la diversité et l’inclusion pour tous, en utilisant les couleurs symboliques de la fierté pour embrasser tous les groupes qui se sentent marginalisés ou victimes de discrimination”.

Au lieu de cela, le plan a “causé une confusion, un inconfort et une douleur importants pour de nombreuses personnes”, a-t-il déclaré. Hasler a présenté ses excuses à la communauté LGBTQ, ainsi qu’aux joueurs, en disant : “Nous acceptons vos croyances culturelles et espérons que vous pourrez accepter nos excuses.”

Jioji Ravulo, professeur de travail social et d’études politiques à l’Université de Sydney et personne d’origine autochtone fidjienne, a écrit dans un éditorial pour l’âge que six des sept joueurs refusant de porter le maillot Pride sont issus d’un héritage Pasifika. — un terme autochtone englobant de nombreuses communautés insulaires du Pacifique.