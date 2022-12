Les joueurs de Kabaddi passent du temps de qualité avec des animaux réhabilités

Après s’être battus dans des affrontements à indice d’octane élevé pendant 9 semaines à Bengaluru, Pune et Hyderabad, certains des joueurs de la Pro Kabaddi League ont eu la chance de se lever et de profiter d’un après-midi avec des animaux réhabilités – chiots, chiens et chats – au Fondation Heads Up For Tails.

Certains des joueurs ont visité le centre de réadaptation pour animaux de l’Organisation de jeunesse pour la défense des animaux (YODA) ici avec l’entraîneur-chef de Puneri Paltan BC Ramesh dans le cadre d’une initiative de la Pro Kabaddi League (PKL) en collaboration avec le premier et le plus fiable animal de compagnie de l’Inde. marque de soins Heads Up For Tails (HUFT).

V Ajith Kumar (Jaipur Pink Panthers), Lucky Sharma (Jaipur Pink Panthers), Navneet (Jaipur Pink Panthers), Vijay Malik (Dabang Delhi KC), Monu (Dabang Delhi KC), Deepak (Dabang Delhi KC), Thanushan Laxmamohan (Tamil Thalaivas), Himanshu Narwal (Tamil Thalaivas), Aditya Shinde (Puneri Paltan) et Gaurav Khatri (Puneri Paltan) ont participé à cette activité.

La Fondation Heads Up For Tails a travaillé sans relâche, avec des ONG partenaires comme YODA, à travers le pays pour sensibiliser à l’adoption et au bien-être des animaux. Dans le cadre du mouvement #AdoptDontShop, la Fondation organise des campagnes d’adoption et encourage les gens à réécrire l’avenir d’un animal de refuge. La Fondation Heads Up For Tails mène également des initiatives de base telles que l’alimentation et les commandes de colliers réfléchissants.

Le YODA Rehabilitation Center for Animals est spécialisé dans le traitement des chiens et chats errants dans certaines zones de Mumbai et les joueurs de PKL étaient ravis de jouer un rôle dans la promotion des efforts de YODA pour encourager les amoureux des animaux à adopter des chiens indépendants au lieu d’acheter des animaux de compagnie.

La ligue kabaddi soutient la cause de l’élevage de chiens indépendants, originaires du sous-continent indien.

Parlant de son expérience au centre YODA, Thanushan de Tamil Thalaivas a déclaré: «Peu de gens rendent un tel service à la société et j’ai donc adoré cette expérience. Je me souviens que mes chiens à la maison étaient ici au refuge. J’ai trois chiens à la maison. Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec mes chiens au cours des 2-3 dernières années parce que je me suis beaucoup entraîné. Cependant, j’ai maintenant décidé de passer du temps avec mes chiens après la saison 9 de vivo PKL.”

Vijay Malik de Dabang Delhi a déclaré que passer du temps avec des chiens était un cadeau pour lui : « J’ai un chien à la maison et je ne les ai pas rencontrés depuis environ 3-4 mois. Par conséquent, j’étais très heureuse de passer du temps de qualité avec les chiens du refuge YODA. C’est comme un cadeau pour moi. C’était aussi formidable de voir qu’il y a un refuge où les chiens errants peuvent être soignés.”

L’entraîneur-chef de Puneri Paltan BC Ramesh a partagé son amour pour les chiens à travers une histoire intéressante : « Nous avons décidé de prendre soin d’un chien qui était là près de notre hôtel à Pune. Nous l’avons emmené faire des promenades tous les jours et lui avons donné de la nourriture appropriée. J’ai continué à surveiller le chien après avoir quitté Pune également en appelant par vidéo le garde de sécurité et en regardant le chien pour voir s’il allait bien.”

Pendant ce temps, Akarsh Hebbar, co-fondateur de YODA, a déclaré: «Nous étions heureux d’accueillir les joueurs vivo de la Pro Kabaddi League à YODA. C’était excitant de voir leur intérêt et leur amour pour les animaux. C’est tellement génial de les voir encourager leurs fans et leur public à soutenir également la cause.”

Les joueurs de PKL seront de retour en action dans les très importants Playoffs, qui débuteront le 13 décembre au Dome, NSCI SVP Stadium ici. Les matchs Eliminator 1 & 2 auront lieu mardi avant les demi-finales et la finale respectivement jeudi et samedi.

