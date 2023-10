Les joueurs de Kabaddi gagnent gros lors des enchères de joueurs de la saison 10 de Pkl ; Trois joueurs franchissent la barre des 2 Crore

La vente aux enchères des joueurs de la saison 10 de la Pro Kabaddi League (PKL) a été menée avec succès par Mashal Sports à Mumbai les 9 et 10 octobre 2023. Pawan Sehrawat, qui a été acquis par Telugu Titans, est devenu l’achat le plus cher lors de l’événement de deux jours. Au total, 118 joueurs ont été vendus aux 12 franchises lors des enchères de joueurs au cours des deux jours.

Les Iraniens décrochent l’or dans la catégorie C

Amirmohammad Zafardanesh est devenu le joueur le plus cher de la catégorie C lors des enchères de joueurs de cette année après avoir été acquis par U Mumba pour 68 lakh INR, tandis que le compatriote de Zafardanesh, Amirhossein Bastami, a été acheté par Tamil Thalaivas pour 30 lakh INR.

Les joueurs de catégorie D gagnent gros !

Nitin Kumar est devenu le joueur le plus cher de la catégorie D après avoir été acquis par les Bengal Warriors pour 32,2 lakh INR. De plus, Masanamuthu Lakshnanan a trouvé une place dans l’équipe Tamil Thalaivas pour 31,6 lakh INR et Ankit a été acheté pour 31,5 lakh INR par Patna Pirates.

S’exprimant au nom d’Anupam Goswami, le commissaire de la Ligue Pro Kabaddi a déclaré : « Je félicite toutes les parties prenantes du PKL et l’équipe Mashal pour une autre vente aux enchères extraordinaire de joueurs du PKL. Après les enchères record pour les joueurs vedettes des catégories A et B le jour de l’ouverture, nous avons également assisté à des enchères remarquables pour la catégorie D le deuxième jour. La confiance des équipes PKL dans le vivier global de talents de la ligue est vraiment remarquable. Cela démontre également le succès continu de notre Ligue en offrant des opportunités d’aspiration remarquables aux athlètes kabaddi.

Le raider vedette des enchères de joueurs Pawan Sehrawat a parlé de sa vente aux Telugu Titans pour 2,6 Cr INR – le plus élevé jamais enregistré : « J’ai une responsabilité envers l’équipe. Si une franchise a acquis un joueur pour une offre aussi élevée, alors la franchise s’attend à ce que ce joueur mène l’équipe à un titre PKL. Je vais certainement assumer mes responsabilités envers les Telugu Titans.

Le défenseur le plus cher de l’histoire du PKL, Fazel Atrachali, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de rejoindre les Giants du Gujarat. C’est une très bonne équipe. J’ai joué avec eux dans la saison 5. Ils savent prendre soin des joueurs. J’ai un très bon pressentiment à propos de cette décision.