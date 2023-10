Les joueurs de hockey mineur doivent porter une couche inférieure pour aller au vestiaire ou se changer aux toilettes.

Au début de la saison de hockey mineur 2023-2024, de nombreux joueurs et leurs parents s’adaptent à une nouvelle politique de Hockey Canada.

Cette saison, tous les joueurs de hockey mineur sont encouragés à porter la couche de base qu’ils portent sous leur équipement à l’aréna. S’ils ne le font pas, ils devront enfiler leur couche de base dans des toilettes fermées de la patinoire.

La nouvelle politique tente de promouvoir l’inclusion et de respecter la vie privée de tous les participants d’une équipe. Il est désormais de la responsabilité de tous les entraîneurs et du personnel de l’équipe d’informer les joueurs concernant la règle vestimentaire minimale et de s’assurer qu’ils la respectent.

«Tous les participants ont le droit d’utiliser le vestiaire ou un environnement vestimentaire approprié et équivalent en fonction de leur identité de genre, de leurs croyances religieuses, de leurs préoccupations en matière d’image corporelle et/ou d’autres raisons liées à leurs besoins individuels», a déclaré la porte-parole de Hockey Canada, Esther Madziya, dans un communiqué. déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News.

Jusqu’à ce que cela fasse partie de la routine des joueurs, il y aura probablement une certaine confusion en début de saison, à mesure que les jeunes joueurs et leurs parents s’habitueront à la nouvelle politique.

« Il ne faut vraiment pas très longtemps pour sauter dans les toilettes et faire un changement rapide pour enfiler votre couche de base », a déclaré Craig Robinson, président du hockey mineur des Hawks d’Halifax. « De plus, ce sont des vêtements assez fins qui peuvent de toute façon se glisser sous une veste ou une chemise. »

Les joueurs de hockey qui ne portent pas leur sous-vêtement à l’aréna devront l’enfiler dans les toilettes de la patinoire. (Paul Palmer/CBC)

Robinson a décrit la nouvelle politique dans une lettre envoyée la semaine dernière aux parents des joueurs des Hawks d’Halifax.

La nouvelle politique touche tous les joueurs de hockey mineur, du niveau le plus jeune jusqu’à la division des moins de 18 ans.

« Il ne s’agit pas seulement de genre, il s’agit également du confort de chacun », a déclaré Robinson. « Les entraîneurs ne peuvent pas toujours identifier visuellement et savoir automatiquement à quel sexe une personne s’identifie, donc cela permet simplement à tout le monde de s’intégrer dans ce vestiaire. »

Robinson admet qu’il y a eu une certaine réticence de la part des parents au changement de Hockey Canada. Il dit qu’ils ont des préoccupations légitimes en matière d’hygiène lorsqu’il s’agit de sous-vêtements moites et malodorants portés vers et depuis la patinoire. Mais il dit que c’est un petit prix à payer pour s’assurer que le hockey soit inclusif pour tout le monde.