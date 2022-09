Les joueurs de hockey américains invités à quitter la Russie malgré l’avertissement de l’ambassade

Les stars américaines ont été invitées à quitter la Russie avec effet immédiat

Des joueurs de hockey américains basés en Russie font partie de ceux à qui il a été conseillé de quitter le pays dans le cadre de la mobilisation militaire partielle annoncée par Moscou.

Citant le développement, l’ambassade des États-Unis a averti que les autorités russes pourraient refuser de reconnaître les personnes ayant la double nationalité russo-américaine et pourraient leur refuser l’accès à l’assistance consulaire américaine.

Une alerte de sécurité a également déclaré que les doubles citoyens pourraient être empêchés de quitter le pays et pourraient être enrôlés pour le service militaire.

Le service de presse de la Kontinental Hockey League (KHL) a pris note de la recommandation de l’ambassade des États-Unis, répondant à Match TV : « Les informations publiées par l’ambassade des États-Unis concernent des personnes qui ont la citoyenneté de la Fédération de Russie.

“Quatorze joueurs de hockey évoluant dans la KHL n’ont pas cette nationalité, un autre – Shane Prince – a la nationalité américaine et biélorusse.

“Quant au départ de joueurs à l’étranger en raison du risque d’être mobilisé, ce n’est pas un cas de force majeure dans les relations sociales”, a-t-il ajouté. il a ajouté.

Pendant ce temps, les 48 joueurs canadiens représentant les équipes de la KHL sont les plus grands de tous les pays en dehors de la Russie, avec 44 de ceux qui jouent pour des équipes en Russie ou en Biélorussie et quatre autres au Kazakhstan.

Le Canada a émis des avis consultatifs préalables aux joueurs dans lesquels il recommandait de quitter la Russie et la Biélorussie après le début de la campagne militaire en Ukraine en février.

Une représentante de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré aux médias que tout joueur qui séjourne en Russie ou en Biélorussie sera susceptible d’expliquer sa décision au public canadien.

Qualifiant l’opération militaire russe en Ukraine de “une guerre contre la liberté, contre la démocratie et contre les droits des Ukrainiens,« L’attaché de presse de Joly, Adrien Blanchard, a déclaré que les Canadiens »qui décident de jouer et de s’associer avec la Russie et la Biélorussie doivent expliquer leurs décisions au public.”

Cependant, Ritchie Winter, un agent qui représente les intérêts de trois joueurs de la KHL, affirme qu’il faut faire confiance aux athlètes professionnels pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, leur famille et leur carrière.

“Nous vivons dans un monde où les individus sont autorisés à prendre ces décisions. C’est juste une décision individuelle liée à une opportunité d’emploi“, a déclaré Winter.

“Est-ce que chaque joueur qui est parti, a poussé, tiré et tiré et lutté avec la décision? Ouais, absolument.

“En fin de compte, ce sont des maris et des pères qui ont des responsabilités envers leur famille. Si vous êtes une jeune famille avec des ressources limitées parce que vous avez joué principalement dans les mineurs, il y a un désir de prendre soin de votre famille.

“Parfois, cela conduit les gens aux champs pétrolifères du Kazakhstan et parfois cela les conduit à la KHL.”