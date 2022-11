Les joueurs de gros gibier Gareth Bale et Aaron Ramsey peuvent répondre aux critiques lors du choc en Angleterre, déclare Joe Allen

Gareth Bale et Aaron Ramsey étaient des joueurs de gros calibre qui pourraient intervenir lors du dernier affrontement de groupe du Pays de Galles contre l’Angleterre à la Coupe du monde après avoir échoué à avoir un impact dans leur défaite contre l’Iran, a déclaré dimanche le milieu de terrain Joe Allen.

Bale, le joueur le plus capé du Pays de Galles, n’a eu qu’un seul tir au but contre l’Iran tandis que lui et Ramsey ont été dépossédés à plusieurs reprises alors que l’équipe asiatique a manqué les vainqueurs 2-0 pour reléguer l’équipe de Rob Page au bas du groupe B.

Bale est le seul joueur à avoir marqué contre l’Angleterre en six rencontres entre les deux équipes au 21e siècle. Allen a déclaré que lui et Ramsey, qui ont tous deux porté le poids des critiques après la défaite face à l’Iran, rebondiraient.

«Ce sont deux joueurs incroyables et incroyables et ils l’ont été pour notre pays. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’équipe qui ait atteint les sommets dont il est capable”, a déclaré Allen aux journalistes.

« C’est un énorme match qui s’en vient. Ce sont des joueurs de gros gibier, ils l’ont toujours été. Espérons que si des critiques leur ont été adressées, ils pourront répondre à quelques-uns de ces critiques avec une performance de premier ordre.”

Allen a déclaré qu’il était prêt à commencer après avoir été remplaçant tardif contre l’Iran, mais les espoirs du Pays de Galles d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois en 64 ans ne tiennent qu’à un fil.

Même si le Pays de Galles bat l’Angleterre pour la première fois depuis 1984, il devra compter sur le résultat entre les États-Unis et l’Iran dans l’autre match, mais Allen a déclaré que la qualification n’était pas impossible.

“C’est une tâche difficile, c’est toujours inconfortable quand ce n’est évidemment pas entre vos mains et que vous comptez sur certaines choses pour se dérouler”, a déclaré Allen.

« Mais même s’il y a encore une chance, c’est très simple pour nous. Nous sommes pleinement motivés, nous sacrifierons absolument tout pour gagner.

“Qui sait, j’espère que tant qu’il y a encore une chance, nous pourrons nous sortir de ce groupe.”

Dimanche a marqué 11 ans jour pour jour que le grand Gary Speed ​​du Pays de Galles est décédé et Allen a rendu hommage à l’ancien manager de l’équipe nationale.

«Gary était un grand homme. Il est souvent dans les pensées des joueurs, il a été une source d’inspiration, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur.

“Il a joué un grand rôle dans le début du voyage de cette équipe et nous nous souvenons de lui avec beaucoup de tendresse.”

