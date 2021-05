Les joueurs de golf mis en garde contre l’inscription à Breakaway Tour: rapports

Le PGA Tour a menacé les plus grands golfeurs du monde d’une suspension instantanée et d’une interdiction à vie s’ils rejoignaient un projet de tournée mondiale de séparation promettant des accords de plusieurs millions de dollars, ont rapporté le quotidien britannique Daily Telegraph et d’autres médias.

La controverse fait écho à la tentative infructueuse du mois dernier par 12 clubs de football européens de créer une Super League européenne séparatiste, provoquant une réaction violente de la part des fans, des joueurs et des politiciens.

Le Telegraph a déclaré que les joueurs s’étaient vu proposer des contrats compris entre 30 et 100 millions de dollars pour participer, mais que la PGA avait mis en garde contre de graves conséquences lors d’une réunion avant le championnat Wells Fargo.

«Le commissaire de la PGA Tour, Jay Monagan, a averti mardi soir les futurs rebelles qu’ils faisaient face à une suspension instantanée et à une interdiction à vie. Les joueurs obligatoires réunis ici à Quail Hollow sont restés silencieux alors que le public a assimilé les conséquences sismiques », a déclaré le Telegraph.

Le PGA Tour et European Tours n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le World Golf Group, basé au Royaume-Uni, avait dévoilé publiquement son plan en 2020 pour une nouvelle tournée mondiale – la Premier Golf League (PGL) – comprenant 18 événements annuels mettant en vedette 48 joueurs. Chaque tournoi aurait un prix en argent de 10 millions de dollars.

Le PGL avait déclaré vouloir travailler avec des tournées établies plutôt que comme un circuit de séparation, mais la PGA et European Tours étaient dédaigneuses au sujet du circuit qui avait prévu de lancer en 2022.

L’ancien n ° 1 mondial, l’Irlande du Nord Rory McIlroy, avait également rejeté l’idée, affirmant qu’il souhaitait une autonomie sur ses choix de carrière.

Mais les médias ont déclaré que la dernière tentative de tournée de séparation – rebaptisée Super Golf League – était soutenue par de l’argent saoudien et qu’une équipe de négociateurs a installé un camp dans le sud de la Floride, où résident plusieurs joueurs de golf de haut niveau.

Le Telegraph a déclaré que l’équipe saoudienne pensait que le PGA Tour ne pouvait pas expulser les membres et ferait face à une bataille juridique s’ils le faisaient. On ne sait pas qui ou quels groupes en Arabie saoudite pourraient être impliqués.

