Les joueurs de Fortnite obtiennent 245 millions de dollars de remboursements – Voici qui se qualifie – NBC Los Angeles

Epic Games, créateur du jeu vidéo massivement populaire Fortnite, était frappé de la plus grosse sanction jamais infligée par la Federal Trade Commission pour une rupture de règle cette semaine.

Le développeur a été condamné à payer 520 millions de dollars pour avoir enfreint la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants ainsi que pour avoir incité des millions de joueurs à effectuer des achats involontaires dans le jeu en utilisant une technique appelée «modèles sombres».

Fortnite est un jeu gratuit et gagne des milliards de dollars grâce aux achats dans le jeu, tels que des skins numériques pour les personnages des joueurs et des “Battle Passes” saisonniers qui fournissent des objets utiles lorsqu’un utilisateur passe plus de temps à jouer.

Dans une version décomposant les violations d’Epicla FTC a déclaré que la “configuration des boutons contre-intuitive, incohérente et déroutante du jeu a conduit les joueurs à encourir des frais indésirables en appuyant sur un seul bouton”, y compris lorsque les joueurs pensaient que le jeu était en mode veille ou dans un écran de chargement.

“Ces tactiques ont entraîné des centaines de millions de dollars de frais non autorisés pour les consommateurs”, a déclaré la FTC.

Fortnite a permis aux enfants d’acheter sa monnaie dans le jeu “sans exiger l’action ou le consentement des parents ou du titulaire de la carte”. Les parents se sont plaints que leurs enfants “avaient accumulé des centaines de dollars de frais avant de réaliser qu’Epic avait débité leur carte de crédit sans leur consentement”.

“Les lois n’ont pas changé, mais leur application a évolué et les pratiques de longue date de l’industrie ne suffisent plus”, Epic dit dans un communiqué en réponse à la sanction. “Nous avons accepté cet accord parce que nous voulons qu’Epic soit à la pointe de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs.”

Sur l’amende de 520 millions de dollars, 245 millions de dollars seront réservés aux remboursements des clients.

Êtes-vous éligible à un remboursement Fortnite ?

Trois groupes peuvent s’attendre à recevoir de l’argent :

Parents dont les enfants ont effectué des achats non autorisés dans Epic Games Store entre janvier 2017 et novembre 2018

Les joueurs qui ont été facturés dans la devise du jeu de Fortnite pour des articles qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter entre janvier 2017 et septembre 2022

Les joueurs qui ont contesté des débits non autorisés auprès de leurs sociétés de cartes de crédit et, par conséquent, ont vu leurs comptes verrouillés

Quand les remboursements Fortnite de la FTC seront-ils payés ?

Les utilisateurs concernés “n’ont rien à faire pour le moment”, déclare la FTC.

La FTC publiera des mises à jour sur sa page de destination pour le penalty de Fortniteet les clients qui ont payé des achats dans le jeu recevront des notifications par e-mail en cas de développement.

L’agence rappelle aux clients d’être à l’affût des mauvais acteurs qui pourraient essayer de les inciter à payer des frais en échange d’un remboursement FTC.

Correction : L’article a été mis à jour pour ajouter une déclaration d’Epic Games et pour clarifier que le développeur a été condamné à une amende pour avoir enfreint la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants en plus d’avoir trompé les joueurs.

