Les joueurs de football Texas A&M gagnent 10 000 $ chacun dans un accord NIL

On dit que tout est plus gros au Texas.

Cela semble être vrai après l’annonce vendredi que les joueurs de football Texas A&M Isaiah Spiller et Demani Richardson devraient gagner 10 000 $ chacun pour des interviews exclusives publiées sur le site Web centré sur Aggies, TexAgs.com. L’accord pour les interviews, qui sont parrainés par GreenPrint Real Estate Group, a été conclu selon les nouvelles règles de nom, d’image et de ressemblance pour les sports universitaires.

« En tant que propriétaires d’entreprise Aggie, nous saisissons toute opportunité de soutenir les étudiants-athlètes locaux et la communauté Aggie dans son ensemble », ont déclaré Geoff Myers et Randy Hightower, propriétaires de GreenPrint, dans une déclaration conjointe publiée sur TexAgs, qui n’est pas affiliée à la Texas A&M University.

« Avec l’évolution rapide du paysage sportif universitaire, GreenPrint est ravi de s’associer à TexAgs et à ces deux jeunes hommes dans cette nouvelle entreprise passionnante. »

Le copropriétaire et rédacteur en chef de TexAgs, Billy Liucci, a déclaré dans un communiqué que son site était « enthousiasmé par la manière dont les changements NIL nous permettront de présenter les athlètes Texas A&M, de continuer à avancer dans de nouveaux domaines de création de contenu pour nos abonnés et d’étendre notre travail avec des sponsors. »

Spiller a terminé troisième dans la course au sol de la Conférence du Sud-Est la saison dernière, récoltant 1 036 verges avec neuf touchés. Il a été nommé dans la première équipe All-SEC, avec le porteur de ballon de l’Alabama Najee Harris, maintenant avec les Steelers de Pittsburgh de la NFL. Le junior figure comme une partie importante d’une attaque Aggies qui n’a plus le quart-arrière Kellen Mond sous le centre.

Richardson, un junior de la sécurité, était une sélection de l’équipe SEC All-Freshman en 2019. Il a réussi une interception et 36 plaqués en huit matchs l’année dernière.